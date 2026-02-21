Kenneth Sean Carson (el icónico Ken, conocido mundialmente como el “novio de Barbie”) cumple 65 años con un plan de reinvención que apunta a ampliar su papel cultural más allá de la tradicional figura de juguete. La marca Mattel lo presentó como embajador de una plataforma de viajes, protagonizando un anuncio principal durante el Super Bowl LX titulado “Ken’s Going Places”, que busca destacar su nueva faceta como influenciador y explorador de experiencias.

El personaje, creado en 1961 como contraparte de Barbie, no solo ha celebrado seis décadas de presencia en la cultura popular, sino que también ha sido reinterpretado en múltiples versiones y roles (desde piloto y socorrista hasta estrella de rock) convirtiéndose en un símbolo de creatividad y adaptabilidad. Mattel ha destacado su capacidad de “conquistar corazones” manteniendo su personalidad divertida y juguetona, así como su relevancia generacional.

Recientemente, la estrategia de la empresa incluyó la publicación de un libro coleccionable que repasa la historia y estilo de Ken, y la expansión de su presencia en eventos globales, reforzando su estatus como figura de moda y cultura pop. Este impulso coincide con la ampliación de líneas de juguetes que representan diversidad e inclusión, extendiendo el impacto del mítico muñeco.

Ken fue presentado al mundo con el lema “Es una muñeca. El novio de Barbie” y, desde entonces, ha evolucionado en apariencia y propósito, pasando de ser solo un accesorio del universo Barbie a un personaje con identidad y proyección propia.