Kim Kardashian y Kanye West cumplen 5 años de casados: robo, hijos y problemas psiquiátricos

Kim y Kanye se casaron en mayo de 2014 Kim y Kanye se casaron en mayo de 2014

Una es estrella de la televisión y él es figura de la escena musical. Aunque podría pensarse que la fama y el dinero pintarían de rosa la relación entre Kim Kardashian y Kanye West, la pareja ha tenido que esforzarse para mantenerse en pie en estos 5 años de casados en los que sufrieron desde un célebre robo hasta los problemas de salud de él.

Al estilo de un cuento de hadas, Kim Kardashian y Kanye West decidieron casarse en un castillo en Florencia, el 24 de mayo de 2014.

Aunque llevaban un par de años juntos y ya tenían a su hija North, decidieron formalizar su relación con una boda en la ciudad donde concibieron a la pequeña.

Su boda tuvo lugar en un castillo en Florencia Su boda tuvo lugar en un castillo en Florencia

Kim y Kanye parecían destinados a ser pareja. Eran amigos desde mucho tiempo antes de iniciar su noviazgo. Se desenvolvían en el mismo círculo y West fue un gran apoyo para Kardashian después de su divorcio de Kris Humphries.

Según relató Kim en alguna entrevista, conoció a Kanye por 2002 o 2003, ya que tenían como amiga en común a Brandy. Pero entonces él ni siquiera sabía pronunciar el apellido Kardashian.

“Antes de que me casara con Kris Humphries estuvimos hablando un poco pero nuestros caminos se separaron. Supongo que tenía que pasar por ese matrimonio antes de darme cuenta de qué quería”, relató Kardashian.

Kim y Kanye se conocieron hace más de 15 años (Instagram: kimkardashian) Kim y Kanye se conocieron hace más de 15 años (Instagram: kimkardashian)

El matrimonio con Humphries duró apenas 72 días y Kim no quería apresurarse a tener un nuevo romance, por ello prefirió evadir el tema cuando comenzó a ser vista en algunas citas con Kanye. Pero el amor pudo más y a mediados de 2012 confirmaron su noviazgo.

“Fue justo después de que rompiéramos, cuando yo me sentía muy deprimida, que Kanye me dijo que por qué no me iba a París con él para ver su desfile de moda. Así que le hice caso, le acompañé y ahí empezamos a salir. Juro que desde el momento que aterricé en París me enamoré de él. Descubrí que así es como funcionaba la vida real, que podías reírte y amar y tener apoyo del otro. Y esto es lo que sigue siendo”.

En un abrir y cerrar de ojos la pareja estaba ya esperando a su primer bebé, como lo anunció Kanye en un concierto en diciembre de 2012. En junio del siguiente año se convirtieron en padres de North.

Para continuar con la historia de cuento de hadas, Kanye alquiló el estadio AT&T Park de San Francisco para pedir matrimonio a Kim. Mientras en las pantallas del lugar se leía “Por favor, cásate conmigo”, el rapero se arrodilló y le dio un anillo de compromiso de 15 quilates, valuado en USD 4.5 millones y todo ocurrió el día del cumpleaños de Kardashian, el 21 de octubre de 2013.

Kim y Kanye se casaron en la ciudad donde concibieron a su hija North (Instagram: kimkardashian) Kim y Kanye se casaron en la ciudad donde concibieron a su hija North (Instagram: kimkardashian)

Como era de esperarse en figuras de su talla, el enlace resultó fastuoso. Primero el diseñador Valentino ofreció un brunch en su honor en París y luego realizaron una fiesta en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles.

De ahí viajaron directo a Florencia, donde Kim lució un espectacular vestido diseñado por Riccardo Tisci.

Pero, las cosas no han sido sencillas desde entonces para el matrimonio, cuya fortuna conjunta se estima en USD 355 millones.

Kanye West tuvo un brote psicótico en 2016 (AP) Kanye West tuvo un brote psicótico en 2016 (AP)

A finales de 2016 y después de mostrar una conducta errática en varios shows, Kanye tuvo que suspender su gira por un brote psicótico y fue internado en un hospital psiquiátrico.

El año pasado el cantante reveló que fue diagnosticado con trastorno bipolar. “Creo que ahora estamos en un buen momento. Ha sido un proceso emocional difícil, desde luego. Por ahora todo se ha calmado bastante. Pero siempre podemos notar cuándo va a haber una nueva crisis, con la diferencia de que sabemos cómo manejarlas”, declaró Kim a la revista Vogue.

Kim Kardashian y Kanye West tienen una fortuna estimada en USD 355 milones Kim Kardashian y Kanye West tienen una fortuna estimada en USD 355 milones

Kardashian explicó que la medicación no era opción para Kanye, porque le provocó cambios en su comportamiento.

Otro de los fuertes golpes que ha enfrentado la pareja fue el robo que sufrió Kim Kardashian en París.

Un grupo de ladrones, vestidos de policías, se presentó en el hotel donde se encontraba hospedada y sometieron al conserje. Kim se encontraba en esos momentos sin su guardaespaldas, que había acompañado a su hermana Kourtney.

Kim sostiene en brazos a su hija Chicago, mientras que Kanye eleva al pequeño Saint y de pie, su hija North Kim sostiene en brazos a su hija Chicago, mientras que Kanye eleva al pequeño Saint y de pie, su hija North

Después de suplicar por su vida, Kim fue encerrada en el baño, atada de pies y manos. Entre los objetos que le robaron se encontraba su anillo de compromiso. El monto total del atraco su estimado en USD 10 millones.

Kim dejó de lucir joyas en sus redes sociales y permaneció con bajo perfil durante un tiempo, pero para alguien acostumbrada a los reflectores no fue complicado volver a integrarse a la vida pública.

“Pensé que iban a dispararme por la espalda. No había manera de escaparme. Me afecta tanto pensar en eso”, dijo meses después del atraco y como parte del contenido de su reality show.

El look de Kim para la MET Gala 2019 El look de Kim para la MET Gala 2019

Kardashian ha seguido apareciendo en el reality de su familia y apenas hace un par de semanas la pareja se dejó ver en la MET Gala.

Kardashian y West también fueron noticia la semana pasada cuando llegó su cuarto hijo (el segundo por subrogación), del cual aún no han anunciado su nombre, aunque se especula que podría ser Bear, Teddy o Cub.