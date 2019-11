La 15º Edición del Teatro de la Identidad comenzó en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La 15º Edición del “Teatro por la Identidad Mar del Plata” se desarrolla desde hoy en la ciudad de Mar del Plata y hasta el 9 de noviembre con la puesta de siete obras de la escena local que se presentarán en cuatro salas de teatro independiente.



Del lanzamiento participaron Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata en compañía de integrantes de la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica (ATTRA).



Los miembros de “Arte X la Identidad”, que es un espacio donde confluyen los lenguajes artísticos (teatro, danza, música, stand up, circo, etc), expresaron que “creemos en el arte como herramienta para la búsqueda de los centenares de nietos y nietas que hoy viven desconociendo su origen e identidad. Por esto, es que fortalecemos los espacios colectivos donde artistas y Abuelas trabajan en conjunto para concretar los encuentros”.



“Seguiremos revindicando la necesidad de mantener activa la búsqueda y memoria hasta recuperar a los/as nietos que nos faltan. Sin Memoria, sin Verdad y sin Justicia no hay país posible” agregaron.



Los lugares donde se llevarán a cabo las obras “Carmen Vuelve”, "Relatos del Presente", “La Semilla”, “Hasta Encontrarte”, "Cuento tradicional" y “Alcen las Barreras” de este nuevo ciclo de Teatro por la Identidad serán las salas de los teatros independientes Club del Teatro, Séptimo Fuego, Cuatro Elementos y el Galpón del Arte.