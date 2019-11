La actividad autopartista cayó 13.3% hasta septiembre por retracción del mercado local y externo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La actividad de la industria autopartista retrocedió 13,3% interanual en los primeros nueve meses del año, en tanto las ventas totales del sector cayeron un 19,2% respecto al mismo período del año anterior, informó hoy la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).



El trabajo destacó que la industria productora de autopartes acentuó su caída como resultado del bajo nivel de producción que presentaron las terminales locales y el descenso de la demanda externa.



Según los indicadores oficiales reseñados por la consultora, la industria autopartista cayó 13,3% interanual en los primeros nueve meses de 2019, dinámica que se aceleró a partir de junio.



Por otro lado, las ventas totales en dólares del sector, entre enero y septiembre de 2019, alcanzaron los US$ 3.300 millones y cayeron 19,2% respecto del mismo período del año anterior, en tanto que en 2018, las ventas totalizaron US$ 5.075 millones, 7,1% más que 2017.



En el plano interno, el informe destacó que elevado nivel de existencias en poder de las terminales locales sigue siendo el principal motivo por el cual la producción no se recupera, mientras que los ceses de producción de diferentes modelos agudizaron la situación de los autopartistas locales.



Las ventas al exterior alcanzaron los US$ 1.293 millones, lo que equivale a una disminución del 7,6% con respecto a los mismos meses de 2018.



En el caso de las exportaciones, la caída es significativa en todos los mercados, pero, por su relevancia, se destacó el caso de Brasil a pesar de que su producción de automotores creció 2,6% interanual en los primeros nueve meses de 2019.



Por su parte, las compras externas de autopartes en valores totalizaron US$ 6.691 millones, con una fuerte caída del 25,2% con respecto a igual período de 2018.



La consultora advirtió que "un período tan extenso de caída de la actividad y en una magnitud como la actual fuerza el cierre de distintas compañías, sobre todo aquellas que son pymes y no cuentan con espalda financiera para atravesar el difícil momento".