La administración pública atenderá normalmente este martes

El paro nacional convocado por el Frente Sindical, que agrupa a diversas organizaciones, tendrá impacto por la adhesión de algunos gremios de transporte y también afectará el normal desempeño de los servicios. A pesar de esto, la atención en la administración pública provincial será normal, según anticipó el ministro de Hacienda y Finanzas Roberto Gattoni.

El funcionario, en diálogo con DIARIO HUARPE, expresó que “el martes es un día de actividad normal en la administración pública”. Aunque al mismo tiempo reconoció que una vez que pase la jornada se tomará una medida de qué pasará con el descuento del día.

”No hay que sectorizar, hay empleados públicos y algunos docentes que han manifestado su adhesión. Vamos a evaluar el martes con el gobernador las medidas a aplicar”, dijo el ministro.

Al mismo tiempo añadió que “hay un gran descontento en la gente y lo debemos considerarlo también. El paro no es la mejor medida, pero entendemos el humor de la gente”.

ATE anticipó que apoyará la medida, mientras que UPCN, el gremio con más afiliados, esta vez no se plegará. Teniendo en cuenta esto, se estima que la atención en la administración pública será normal. Vale decir además que si el ministro Gattoni declaró que la atención será normal y sabiendo que no hay paro de colectivos es muy posible que el día sea descontado a todo estatal que no asista a cumplir sus funciones.

Así será el acatamiento al paro en San Juan

Camioneros

El gremio de camioneros adhiere al paro general por lo que todos los servicios que utilicen aestos trabajadores se verán afectados. Entre ellos residuos, logística y transporte de caudales.

Colectivos

Desde la UTA San Juan dieron a conocer un comunicado que indica que los cuerpos orgánicos de la Unión Tranviarios Automotor resuelven: el día 30 de abril de 2019 se prestarán los servicios en forma normal".

UNSJ

La CONADU Histórica resolvió apoyar la medida y convocar a paro para este martes 30 de abril.

ANSES

APOPS gremio específico de Anses, informa que este martes a partir de las 8 horas el personal de Anses entrará en estado de asamblea permanente sin atención al público, en adhesión al paro general convocado por el frente de gremios, en rechazo a las políticas que implementa el gobierno nacional causando un grave perjuicio a los trabajadores, a los jubilados y al sector productivo en general.

Bancos

La Asociación Bancaría apoya la medida por lo que en San Juan no habrá atención en ninguna sucursal.

Vuelos

Aerolíneas Argentina canceló todos sus vuelos afectando a más de 22 mil pasajeros. En tanto que los pilotos nucleados en APLA también harán paro y estiman demoras en otras aerolíneas.