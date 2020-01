La Aplanadora del Rock hizo temblar Mar del Plata y regaló un recital muy cerca del cielo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El power trío Divididos pisó fuerte esta noche el Paseo Hermitage, de Mar del Plata, donde estuvo acompañado por unas 140.000 personas, recorrió las canciones más emblemáticas de su vasta trayectoria y también rindió homenajes a Luis Alberto Spinetta, Pappo y Luca Prodan, entre otros, en la segunda edición del Movistar Fri Music.



“Luisito, Norberto, el napolitano Prodan... Qué banda se está armando en otra situación cósmica... Nosotros manejamos un plano bajo pero debe haber uno más elevado. Para hablarle a los espíritus hay que hablarle fuerte, así que vamos a usar todo este volumen para ver si nos escuchan”, expresó Ricardo Mollo mientras se tocaba la cabeza y veía la marea de gente que aplaudía.



Ese fue el preludio para que el trío, que completan Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, desgrane los acordes de “Sucio y desprolijo”, uno de los clásicos de Pappo; pero previo a ello, la banda ya había abrazado el cielo con las estrofas de “Plegaria para un niño dormido”, un tributo al “Flaco” Spinetta, a quien el grupo le dedicó un feliz cumpleaños, "donde sea que esté".



Los ex Sumo también trajeron al presente aquella etapa de sus vidas y Mollo recordó una conversación que tuvo con Prodan: “Hace algunos años atrás, unos 33, le mostré a un compañero de banda una cosa que hacía con la guitarra y me dijo 'eso parece una gaita'. 'Es lo que trato de hacer', le contesté y me dijo 'vamos a hacer un tema con eso'”.



“Ahí nació esta locura inspirada en la nada, en la fantasía, en el juego de alguien que dijo vamos a hacer algo con eso, y quiero compartirlo”, esbozó el compositor antes de introducir los acordes de “Crua Chan”, de “After Chabon”, tercer disco de Sumo; luego sonó “NextWeek”, de “Llegando los monos”, y sobre el final del show, la formación regresó a Sumo con “El ojo blindado”.



Los homenajes también alcanzaron a Moris, a quien le dedicaron “Amapola del 66”, con la que los músicos propusieron conmemorar el momento en el que se escribió la historia el rock nacional y "se cantó en su propio idioma".



Del repertorio se destacaron “Sobrio a las piñas” con el enganche de “Quién se tomó todo el vino”, “Haciendo cosas raras”, “El 38”, “Salir a comprar”, “Qué ves”, “Par mil”, “Casi estatua”, “Paisano de Hurlingham”, “Paraguay” y “Rasputin”.



Además de “Cielito lindo” y “El arriero va”, indispensables en cada recital de Divididos, los músicos también le dieron protagonismo a los pueblos originarios y al folclore argentino, y le dedicaron “Huelga de amores” a la “memoria de Eduardo Galeano siempre”.



En otro de los pasajes de los siempre excelentes recitales de la agrupación, la Aplanadora del Rock le mandó un saludo a Carlitos Bala, a quien Mollo reconoció como un “ídolo de su infancia”, y subió al escenario el compositor y percusionista uruguayo Rubén Rada para ser parte de “La rubia tarada”, otra de Sumo, y “Qué tal”.



El show de Divididos comenzó a las 20.40, pero las luces se apagaron algunos minutos antes y la fotografía desde arriba fue imponente: de un lado el mar, del otro los prominentes edificios, ambos paisajes rodeaban el escenario que, con luminaria azul, parecía perderse entre los movimientos intermitentes de la marea de personas que recorría el paseo.



Con la noche cayendo y el calor que empezaba a ceder, se escucharon las notas del Himno Nacional Argentino y el power trío salió a la cancha a entonarlo, mientras la gente saltaba y coreaba con impaciencia pero también con lágrimas de emoción, abrazos y palmas en alto.



Desde ese comienzo, de extrema sensibilidad y brisa marina, y durante más de dos horas, Arnedo, Mollo y Ciavarella regalaron una lista de temas que contempló más de una veintena de gemas, columna vertebral de sus tres décadas de historia.



Este encuentro gratuito que se realizó en el marco de la segunda edición del Movistar Fri Music, y que tuvo su versión trapera dos semanas atrás en Pinamar, se inauguró a las 18.30 con shows de Científicos del Palo y Julieta Rada, que le pusieron música y movimiento a una tarde que alcanzó los 30 grados de sensación térmica.