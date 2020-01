La bajante del río Paraná es la más prolongada de los últimos 100 años en el Chaco

El director de la Administración Provincial del Agua (APA), Gustavo D'Alessandro, aseguró hoy que la bajante del río Paraná “es la más prolongada de los últimos 100 años" con registros que no superaron los 3 metros en puerto Barranqueras.



“Según el informe de Prefectura Naval Argentina, el hidrómetro de Barranqueras marca hoy 2,70 metros en bajante porque ayer en estuvo en 2,75 metros”, dijo D’Alessandro en declaraciones radiales.



Luego, el funcionario señaló: "Esta situación dificulta la navegabilidad en el riacho Barranqueras y produce limitaciones en el acceso de los barcos cuando deben ingresar al puerto de esa localidad o a Puerto Vilelas, donde descargan combustibles”.



Señaló, también, que “en la alta cuenca del Paraná hubo precipitaciones pluviales importantes, de hasta 120 milímetros en alguna zona de un río afluente pero hace falta más lluvias, y de manera sostenida durante enero y febrero”.



D'Alessandro aseguró que en la cuenca del río Iguazú “en los últimos meses no hubo lluvias importantes" y esto se ve en la costa chaqueña porque: "Luego repercute en este tramo del río Paraná, que es algo que no sucede hace más de tres meses”.



Además, el funcionario sostuvo que “el nivel del río Paraná en la costa chaqueña seguiría bajo durante enero y febrero, a menos que haya lluvias intensas en un periodo importante de tiempo en la cuenca del río Iguazú”.



Finalmente, señaló que “los ríos Paraguay y Bermejo tienen un cauce con una bajante muy importante” y que “se sabe de lluvias en la alta cuenca de ambos cursos de agua pero todavía no han traído alivio a las costas de nuestra provincia”.