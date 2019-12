La cantante de "Las Culisueltas" fue despedida

Tras el éxito que obtuvieron en 2012 con sus hits "Pienso en ti" y "Envidia" y algunos escándalos, el grupo femenino Las Culisueltas se separó en 2013 en medio de peleas entre sus integrantes, Kitty, Chenny, Dj Mayu, Pony, Michi, Beluchita, Jhoa y Yiyo

En diciembre de 2018, Kitty le propuso a sus ex compañeras volver renovadas y con un nuevo sonido. Y volvieron. Aunque solo un par de las integrantes originales aceptaron regresar.

Para generar un gancho con el público, la banda versionó "La Cobra" de Jimena Barón, y fue furor en las redes. Luego siguieron con covers de "Aserejé", "Toma que toma" y "Perreito", entre otros temas. Pero lo que aparentaba ser un regreso triunfal, con shows y fans vitoreando sus nombres, terminó en un nuevo escándalo y separación.

El viernes pasado, a través de su cuenta de Instagram, Kitty publicó que el grupo había grabado un nuevo tema con su videoclip junto a una nueva cantante. "Las defiendo a morir y me desayuno sintiendo una clase de traición después de haber vivido tantas cosas juntas"

MIRÁ TAMBIÉN Pampita mostró los chats privados que mantenía con la exniñera, que la denunció por maltrato

"Mujeres y el resto del equipo, nada costaba contarme por una cuestión de ética y respeto", arrancó la ahora ex líder de la agrupación. Y siguió: "Como si yo les deseara el mal, cuando sabían lo que estaba por encarar, cuando les pedí que se quedaran y querían irse. Les pedí por favor cuiden su lugar y que se hicieran valer".

"Yo las traje de nuevo a esta aventura, Culisueltas. Me siento horrible, tanta falsedad. Y yo pensando que eran amigas mías, las atendí en mi casa. ¿Qué no hice por ustedes? Encarando sola al principio porque no había plata, nadie pagaba un show y me presentaba haciendo playbacks gratis que traía la oficial porque ustedes no aparecían porque gratis no se movían. ¿Qué les pasa?"

Sucede que Kitty aspiraba a encarar, nuevamente, su carrera como solista, pero aún no estaba definido, ni se había alejado de la banda. Sin embargo, a través de terceros se enteró que Las Culisueltas ya tiene nueva cantante. Y nadie le había avisado. "Las defiendo a morir y me desayuno sintiendo una clase de traición después de haber vivido tantas cosas con ustedes. Ya pasó una vez y ahora se repite la historia", sintetizó.

Horas después, la rubia realizó un live explayándose sobre el tema y explicando por qué quiere retomar su camino como solista.

MIRÁ TAMBIÉN Mario Teruel dijo que su hijo “no es un violador"

"Nadie me dijo, che Kitty, va a venir una cantante que es 'hija de'", empezó el directo. Y explicó: "Hablé de irme porque llegó un momento en el que estaba cansada, que ya nadie me prestaba atención, que tomaron un volante que no les correspondía. Todo el mundo opinaba, olvidándose de nosotras", señaló.

"Tuve una reunión hace dos meses, me senté en una mesa junto a los otros tres socios y dije: 'quiero ser solista, hacer lo que quise hacer desde el primer momento'. La empresa me dijo que me iba a ayudar. Sólo me pidieron que cuando venga la nueva cantante la ayude. A todo esto, yo no sabía ni quien era, ni que ya estaba. Estaba planeado hace rato, fue como una trampa", denunció.

Además, la artista criticó la decisión de la empresa discográfica de seguir realizando covers en vez de dejarles grabar nueva música, de su autoría. "Yo quería llevar a Las Culisueltas a otro nivel", afirmó. "Después entendí que ellos estaban viendo el negocio, que era hacer covers y salir a robar. No tengo nada contra los covers, pero era al principio, luego era ser nosotras", reclamó.

También contó que en los últimos shows que hicieron, ella salía última porque parecía que a sus compañeras les molestaba que la gente gritara su nombre. A su vez, reveló que la empresa le hizo grabar una participación junto a un artista internacional y le pidieron que lo hiciera sola porque sus compañeras no cumplían con los canones impuestos de belleza. "Me decían que no bailaban bien y estaban gordas", denunció.

Por último, Kitty aclaró en un nuevo posteo que cumplirá con los shows que quedan por realizar pero sólo si lo hace con nuevas bailarinas y un nuevo DJ, pues no niega rotundamente a compartir escenario con sus ex compañeras.

"Ustedes no son culpables de las internas", había dicho horas atrás, dirigiéndose a sus seguidores. "Ustedes no son culpables del mal manejo y poco profesional de ciertas personas", reiteró. Para terminar de romper relaciones, Kitty borró casi la totalidad de sus fotos de Instagram.

FUENTE: Exitoina