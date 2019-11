La continuidad de Maradona en Gimnasia quedó en duda porque el presidente Pellegrino no seguirá

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La continuidad de Diego Maradona como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata ingresó hoy en el terreno de las dudas, porque el actual presidente y principal gestor de su llegada al club, Gabriel Pellegrino, anunció esta tarde que no se presentará para renovar su mandato en las elecciones del próximo fin de semana, y el "Diez" había anunciado que seguiría en su cargo en 2020 si el titular de la institución también lo hacía.



"El año que viene voy a seguir si el presidente también lo hace", avisó la semana pasada Maradona, reforzando con sus palabras la candidatura para la reelección de Pellegrino, pero sorpresivamente el presidente "tripero" anunció esta tarde que no se presentará a los comicios.



Ante esta decisión "indeclinable" de Pellegrino se armó una reunión para mañana "a las apuradas", con el fin de que Maradona hable con sus colaboradores y entre todos tomen la decisión de seguir, aún sin quien los llevó al club, o marcharse con él.



Pellegrino y su gente del oficialismo vivieron hoy un domingo muy ajetreado, ya que pese al fin de semana largo y la falta de actividad futbolística por la fecha FIFA, mantuvieron varias reuniones intentando lograr una lista de unidad que lo mantuviera en el cargo, algo a lo que se opusieron las dos fracciones opositoras, "Gimnasia Grande" y "Convergencia".



Al fracasar esa posibilidad, Pellegrino decidió declinar su postulación, algo de lo que estuvo al tanto inmediatamente Maradona, que acto seguido se comunicó con Christian Bragarnik, el empresario futbolístico que lo conectó con el todavía presidente gimnasista, para ponerlo sobre aviso sobre la posibilidad de discontinuar la relación contractual con el "Lobo".



Las elecciones en Gimnasia se celebrarán el próximo sábado 23 de noviembre y las partes, Maradona y sus asistentes, Pellegrino y Bragarnik, se reunirán mañana, cuando podría quedar develado el futuro de Diego en el Bosque platense.



Esa reunión se realizará después del entrenamiento en Estancia Chica y también tiene en vilo a los propios futbolistas, ya que Maradona les dijo que no los abandonaría en esta instancia.



"El jueves Diego nos dijo que no se iba bajo ninguna circunstancia, pero con esto de Pellegrino se abre otro panorama", indicó una fuente del plantel gimnasista, muy inquieto por la novedad.