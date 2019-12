La Corte Suprema ordenó que el reclamo de un sindicalista del SOMU vaya a la justicia del trabajo

La Corte Suprema dispuso que el Juzgado Nacional del Trabajo número 20 "tramite y resuelva" el reclamo para que se le paguen salarios caídos y devuelvan los fueros gremiales a un delegado electo antes que, en 2016, se ordenara la intervención judicial del sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).



Se trata de la demanda presentada por Felipe Brighina, quien además reclamaba el levantamiento de la intervención; pedido que fue considerado "abstracto" porque, en marzo de 2018, un par de años después de promovida la acción de amparo, la medida judicial fue dejada sin efecto.



Sobre la pretensión patrimonial, la Corte, por unanimidad, resolvió que corresponde que tramite en el fuero laboral y no en el criminal y correccional, que fue en el que se había dispuesto la intervención del SOMU tras la detención de su ex secretario general Omar "Caballo" Suárez, en febrero de 2016.



Brighina, electo en 2015 para la Comisión Directiva Nacional del Sindicato, pidió, además de los salarios caídos, el libre uso del automotor asignado por el gremio para sus funciones, la realización de sus aportes previsionales y una indemnización en concepto de daños y perjuicios.



El máximo tribunal de la Nación recordó que en la causa penal que tramita el juez federal Rodolfo Canicoba Corral "se ordenó el cese de la intervención del aludido sindicato", y que "tal decisión se encuentra firme", por lo que no existen motivos para que el reclamo de Brighina se tramite en ese fuero.



"La presente causa se debe tramitar ante el juzgado laboral por ser el tribunal competente para entender en el asunto en razón de la materia", concluyeron el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.



Brighina, junto con Suárez, integró el grupo de procesados por Canicoba Corral por supuestos ilícitos en el SOMU, tales como presunta administración fraudulenta y coacción.