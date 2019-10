La delegación de All Boys viajará a Jujuy al levantarse el paro de pilotos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El plantel de All Boys viajará mañana a Jujuy donde jugará el domingo ante el Gimnasia local, por la 8va. Fecha del campeonato de la Primera Nacional, luego de que la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) levantara la medida de fuerza que tenía previsto implementar durante el fin de semana. De este modo, la delegación de la entidad de Floresta partirá a las 19.00, desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. El equipo dirigido por José 'Pepe' Romero, quien inició recientemente su sexto ciclo como DT del club, practicará mañana a las 14.30 en el estadio y luego se trasladará directamente a la estación aérea. Con relación al equipo que viene de igualar sin goles con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el entrenador albo perfila dos variantes obligadas, ante las ausencias por lesiones del zaguero Nicolás Zalazar (esguince de tobillo) y del mediocampista Facundo Callejo (contractura muscular). En principio, Facundo Melillán y Marco Iacobellis entrarán al once principal de All Boys. De esta manera, la formación nucleará a Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Sebastián Martínez, Melillán y Facundo Cardozo; Darío Stefanatto y Sebastián Navarro; Mirko Ladrón de Guevara, Iacobellis y Facundo González; Facundo Parra. La lista de viajeros se completa con Nahuel Losada, Isaac Monti, Agustín Suárez, Santiago Lebus, Daniel Ibáñez, Nicolás Igartúa, Matías Sandoval y Jonathan Benedetti. All Boys (5 puntos) se enfrentará a Gimnasia de Jujuy (8) este domingo, a las 17, con el arbitraje de Héctor Paletta.