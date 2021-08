La diversidad se celebra: AEqualis comenzó los festejos por sus diez años

AEqualis comenzó a festejar sus diez años de actividad. La organización Lgbtiq+ de San Juan que tiene como bases la difusión artística, cultural y educativa, inició sus festejos con un festival artístico en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

En un acto íntimo en el teatro del espacio cultural sirvió para homenajear a miembros y colaboradores con la organización. Después dieron lugar a los tres números del festival “Indicio, desierto diverso”.

La voz del dolor y el orgullo

La nostalgia del folclore se siente por la tierra, por la identidad, por el dolor de lo que se pierde. Pero también puede ser un canto de lucha, de resistencia, de amor.

Drag Folk abrió el festival. La voz de Lila Mutabilis fue acompañada por percusión de Hernán Peralta, contrabajo de Fran Fernández y sintetizadores de Guido Cuñaro. La drag de Gualeguaychú que reside en San Juan brindó un viaje entre la nostalgia y la alegría del orgullo.

La voz de Lila nació desde el sentimiento. Foto: Gonzalo Medina//DIARIO HUARPE

Un ritmo de machos

El segundo número fue el de San Juan Tango. Bajo la premisa de “deconstruir el tango” Fernando Muñoz y Rafael Lloret danzaron sobre el escenario desplegando la seducción, precisión y delicadeza del 2x4.

Arrastrando los zapatos de charol, dejándose caer y sosteniéndose a centímetros del suelo. Coqueteando con el acercamiento de sus bocas, lustrando el suelo, Fernando y Rafael hicieron corpórea la delicadeza y la rudeza, desdibujando los roles de género.

El juego de figuras, uno de lo números altos de la noche. Foto: Gonzalo Medina//DIARIO HUARPE

El deseo, el fuego que ilumina

Finalmente, el deseo, ese espacio en disputa ente lo público y lo privado, tomó forma en el escenario. La fiesta Fuegah montó el número “cat battle” en el que participaron Nachi Mercado, Cami Mapache y Sole Quinto.

Un recorrido de erotismo resignificando el fetiche, la danza y el empoderamiento de tomar la burla y hacerla baile como es el voguin. Un despliegue en la que los cuerpos fueron protagonistas acompañados de visuales con escenas de Kill Bill. El escenario por un momento fue una celebración dionisiaca porque lo sexodiverso también es identidad.

El vogguin como una muestra de empoderamiento. Foto: Gonzalo Medina//DIARIO HUARPE

“Indicio” fue eso, una pista de que las cosas no son lo mismo y que la diferencia entre hacer y no hacerlo se puede ver diez años después. AEqualis nació de una disputa, de desacuerdos. Un espacio para repensar y actuar en otros espacios, como escuelas y universidades. “Indicio” es un festival que hace diez años no pudiera haber existido. Hoy fue la antorcha con la que un sector del colectivo Lgbtiq+ comienza sus festejos y luchas hasta el Mes del Orgullo.