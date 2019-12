La española iVoox, detrás de cobrar regalías en el podcast, como se hace en la música

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La principal plataforma y productora de podcast en español, iVoox, anunció este año que uno de los objetivos para 2020 es comenzar a cobrar regalías por los derechos de reproducción de sus contenidos en otras aplicaciones, tal y como se hace en el mercado de la música, así le dijo a Télam su fundador, Juan Ignacio Solera.



"Creemos que el nivel de profesionalización del podcast exige el tratar de replicar los modelos empleados en otras industrias del contenido, como el editorial, musical o cinematográfico, y por eso una figura de 'discográfica de podcasts' como la que empieza a conformar nuestro iVoox Originals, nos parece un paso con sentido", djio Solera.



El empresario español, cuya start up comenzó como una apuesta de incubadora al estilo Silicon Valley, pero en España, explicó que están "trabajando por ofrecer al sector alternativas diferentes a la actual de 'subir el mp3 a internet y ya está', puesto que esa fórmula impide tanto el aseguramiento de métricas, como el conocimiento de los oyentes".



Uno de los problemas para el podcasting en español es, justamente, la falta de métricas para poder vender publicidad. Es relativamente sencillo saber la cantidad de audiencia si se miden los audios escuchados en streaming, pero por el momento no hay forma de saber si un programa descargado se escuchó o no se escuchó, algo en lo que los desarrolladores de iVoox están trabajando.



T: ¿Imaginaban que el podcasting iba a crecer tanto y que "grandes jugadores" como Spotify y Apple iban a ser competencia?



JIS: Lo cierto es que no. Ahora bien, poner en el mismo plano a Apple y Spotify quizá no sea del todo justo, en tanto que la primera fue virtualmente la inventora del formato y lleva más de 10 años auspiciándolo, mientras que la segunda es una recién llegada a la que le viene muy bien el poder ofrecer desde su plataforma un contenido por el que no se abone regalía alguna, a diferencia de la música, lo que redunda directamente en su cuenta de resultados.



T: ¿Qué se siente competir contra esas empresas?



JIS: Bueno, lo importante en este momento es alcanzar masa crítica y aumentar la popularidad del formato, con lo que la entrada de grandes jugadores en el podcast ayudará a su divulgación y reconocimiento, lo cual lo consideramos positivo.



T: ¿Cómo se compite en el podcasting?



JIS: Nuestra intención es tener una oferta integrada que permita poder publicar, distribuir y monetizar el podcast, y que cada podcaster pueda decidir dentro de este ecosistema la mejor manera de hacerlo. Para ello, somos la primera y única plataforma de podcast que ha integrado un mecanismo de micromecenazgo, de manera que los oyentes pueden elegir la cantidad mensual (desde 1,49 de euros) con la que acceder a las recompensas que el podcaster ofrece: contenidos extra, anticipos, acceso al histórico o escucha sin publicidad, mecanismo que ya posibilita que varios estén alcanzando varios miles de euros al mes de forma recurrente.