La estrella que quiere quitarle el título a Israel Adesanya, tras haberlo "maltratado" en un entrenamiento

La categoría de Peso Mediano de UFC podría cruzar al actual campeón, Israel Adesanya, y Dricus Du Plessis. Aunque la destacada estrella de Sudáfrica ha desafiado al poseedor del título con sus palabras, ahora busca respaldar sus afirmaciones con hechos contundentes. Este proceso continuará en UFC 290 el próximo fin de semana en Las Vegas, donde se medirá al excampeón Robert Whittaker.

Si bien Du Plessis y Adesanya no se han enfrentado en un escenario profesional de las MMA, ya se vieron las caras antes en entrenamientos. Esto, debido que el peleador de Artes Marciales Mixtas y boxeador de origen nigeriano reveló a principios de este mes en Impaulsive que ambos se enfrentaron en Tailandia en una ocasión. Según sus dichos, cada uno tuvo diferentes niveles de éxito.

En diálogo con MMA News, Israel Adesanya expuso: “Vengo de China. Estaba haciendo kickboxing allí. No tenía MMA, nada. Solo estaba haciendo kickboxing. Ya tenía MMA, pero no era fuerte. Fue contundente. Mi Jiu-Jitsu era contundente, muy contundente. Entonces, estamos entrenando, no sé si hicimos dos rondas o una, también fue hace mucho tiempo, esto es 2014, hace mucho tiempo. Recuerdo como en el agarre que me tenía. Pero al golpear, simplemente lo arruiné”.

Luego de escuchar la declaración de Adesanya, Du Plessis confirmó el choque y detalló sobre lo ocurrido: “Oh, sí, entrenamos juntos en Tailandia. Creo que tenía 19 años en ese momento. Ya tenía un buen récord en MMA, en ese entonces. Tenía marca de 3-0 cuando entrenábamos. Dijo que le gané en los intercambios de grappling. Tiene 100 por ciento de razón en eso. Lo maltraté en intercambios de agarre y lucha libre, pero no hicimos una sola ronda de golpes juntos. Ni uno. O sea, esa era su forma de salvarse, diciendo: 'No, pero le gané en el golpe'”.

¿Se enfrentará Israel Adesanya con Du Plessis?

Du Plessis (19-2) busca una victoria sobre Whittaker, la que prolongaría su impresionante racha ganadora a ocho peleas, incluyendo seis en el octágono de UFC. Esta destacada actuación ha captado la atención del presidente de la UFC, Dana White, quien ya ha anunciado que el vencedor obtendrá una oportunidad por el título. En septiembre, UFC 293 marcará el regreso de la promoción a Australia, y se espera que Adesanya defienda su título contra el ganador de dicha batalla.

Sin embargo, Du Plessis está decidido a tomarlo todo de una vez, ya que Adesanya ha insinuado una sorpresa por parte de "The Reaper". Ante esto, el peleador sudafricano expresó: “Obtendrá su oportunidad. Puede hacer cola. Me está llamando, no lo estoy llamando. Pelearé con él porque eso es lo que merezco, pero él puede hacer cola como todos los demás y cuando llegue el momento, pelearé con él. Veamos si Adesanya está realmente ahí cuando llegue el momento”.