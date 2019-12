La familia Agnelli, dueña de FIAT, adquirió los diarios La Repubblica y La Stampa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La tradicional familia Agnelli, dueña del grupo automovilístico FIAT Chrysler Automobile, informó que adquirió a través de su controlada holandesa Exor, los diarios italianos La Repubblica y La Stampa, expandiéndose aún más en el negocio de los medios de comunicación.



"Los Agnelli acordaron comprar el 44% de GEDI Gruppo Editoriale de la familia De Benedetti por 102,5 millones de euros (US$ 114 millones)", según un comunicado emitido el lunes por la noche.



Exor, que lanzará una oferta de adquisición sobre las acciones restantes, pagará 46 centavos de euro por acción, una prima del 62% sobre el precio de cierre del viernes de GEDI. Las acciones cambiaron de manos a 45,5 centavos de euro en Milán.



"Además de aplicar nuestra experiencia en el sector de medios, también a nivel internacional, Exor garantizará la estabilidad necesaria para acelerar la transformación tecnológica y estructural necesaria" en GEDI, dijo Elkann en un comunicado.



Los Agnelli tienen una larga historia con La Stampa, el principal diario en Turín, donde nació Fiat en 1899. La familia compró el periódico en la década de 1920 y ahora retoma su control.



En un comunicado emitido durante la noche del lunes Exor, que ya posee el semanario británico The Economist, explicó la operación, que se espera esté cerrada antes de mayo de 2020.



GEDI, que atravesaba dificultades financieras, cuenta con accionistas minoritarios como Giacaranda Falck (5,08%) y Carlo Perrone (5,02%).



El año pasado la compañía rechazó una oferta de adquisición de otro alto ejecutivo italiano, el ex director ejecutivo de Telecom Italia Flavio Cattaneo.



La Repubblica, con sede en Roma, que compite con el Corriere della Sera de Milán por el liderazgo de circulación en el mercado italiano, se fundó en la década de 1970 como una publicación de izquierda y hoy es la voz principal de la centro-izquierda moderada del país.



La Repubblica vendió un promedio de 152.000 ejemplares diarios en los primeros nueve meses de este año, mientras que La Stampa vendió 99.000.



Por otra parte, Fiat está en conversaciones para un acuerdo con Peugeot y se espera que se firme un memorando de entendimiento en las próximas semanas.