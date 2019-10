La Federación Agraria Argentina pidió "políticas diferenciadas" para el sector

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Federación Agraria Argentina (FAA) reclamó hoy a los candidatos a presidente "políticas diferenciadas" para el sector y aseguró, en un comunicado, que las fórmulas más votadas en las PASO "nos han fallado" a los pequeños y medianos productores. "Desde hace años venimos pidiendo políticas diferenciadas", sostuvo la entidad tras el análisis realizado del primer debate presidencial del domingo y en vistas al próximo que tendrá lugar el 20 de este mes. Además la entidad remarcó la necesidad que se reconozca al sector se "como sujetos centrales en el desarrollo del país, que se deje de pensar en 'el agro' como mero 'generador de toneladas o divisas' y se nos vea acabadamente a los productores, a los miles que somos, que con nuestro trabajo y el de nuestras familias, los hacemos posibles". "Esto implica reconocer que no todos los productores agropecuarios son grandes y que muchos, en especial los pequeños y medianos, necesitamos poder volver a acceder al crédito a tasas bajas, para que podamos seguir produciendo en las chacras y no sean los grandes especuladores o la timba financiera los que ganen siempre", apuntó la FAA entre otros reclamos. En el escrito, la entidad aseguró que "somos agricultores desde hace generaciones y queremos seguir siéndolo", por lo cual "necesitamos de un Estado virtuoso" y remarcaron la necesidad de que "la interacción público-privada sirva para frenar la concentración o distorsión de la renta, que son consecuencia de condiciones de posición dominante, que todos los gobiernos han visto y han denunciado, pero ninguno ha resuelto". Por tal motivo, enfatizó que "ya no queremos diagnósticos. Los candidatos que han obtenido más votos en las PASO gobiernan o han formado parte de gobiernos en el pasado. Y en todos los casos nos han fallado". "No han sido capaces de ver nuestra especificidad. De hacer foco en lo que somos para ayudarnos a seguir haciendo lo que sabemos, que es producir. No pedimos ni más ni menos que eso. Llegó la hora de que pasemos de las promesas a las acciones. De los diagnósticos a las soluciones", concluyó.