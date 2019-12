La Federación Agraria valoró la convocatoria de Fernández a la unidad y el consenso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Federación Agraria Argentina (FAA) destacó hoy que el presidente Alberto Fernández, en su asunción, haya hablado de unidad y convocado a todos los sectores para consensuar una mejora de la economía.



“Valoramos que en su primer mensaje como presidente haya hablado de unidad y anunciado que convocará a todos los actores sociales, entre los que nos incluyó, para elaborar un consenso tendiente a mejorar las condiciones de nuestra economía", afirmó la FAA en un comunicado.



Asimismo, la entidad remarcó la importancia de "que haya señalado diferenciaciones entre quienes no podemos hacer más esfuerzos, porque tenemos necesidades urgentes, porque esboza una mirada diferenciada, que va en línea con lo que históricamente hemos pedido desde FAA”.



"Coincidimos en que sin pan no hay presente, desde hace años bregamos porque se tomen medidas tendientes a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, y siempre expresamos que somos los agricultores familiares, tanto de la Pampa húmeda como de las regiones extra pampeanas con toda la diversidad de producciones de economías regionales, los que podemos hacerlo, asegurando el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del interior", agregó.



Asimismo, consideró "auspicioso que en varias oportunidades el presidente haya remarcado la importancia de la agricultura familiar, así como también del cooperativismo”.



“Desde hace mucho estamos pidiendo que se implemente un sistema de créditos no bancarios, que nos permita seguir produciendo a quienes no podemos acceder a esa financiación con tasas usurarias", remarcaron desde la conducción de FAA.



En su discurso, recordaron, "Fernández mencionó una propuesta en este sentido, así que veremos cómo se lleva a la práctica este anuncio, y a quiénes está destinado, pero esperamos que nos incluya, pues sería un aliento a los productores de menor escala y de la agricultura familiar y no más beneficios para los que especulan”.



Y agregaron: “Estamos de acuerdo con que se piense un modelo de país más federal, con más y mejores oportunidades para quienes no vivimos en las grandes ciudades. Habrá que ver cómo será la implementación de esta medida, pero en principio, parece interesante”.



“Esperamos que el gobierno avance con esta propuesta de diálogo, sin crispaciones ni enfrentamientos, para que nuestro país pueda estar cada día mejor”, concluyó el comunicado.