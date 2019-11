La FIFA amenaza con sanciones al Cardiff si no abona el pase del fallecido Emiliano Sala al Nantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La FIFA amenazó con sancionar al club galés Cardif si no paga seis millones de euros al Nantes por el futbolista argentino Emiliano Sala, fallecido en un accidente de aviación el 21 de enero pasado.



Cardiff City, que actualmente juega en la EFL Championship (segunda división del fútbol inglés) tras descender de la Premier League en la temporada 2018/19, podría recibir una sanción de tres ventanas de mercado sin poder contratar jugadores si no abona al Nantes seis millones de euros pendientes por el fichaje de Sala, indicó la agencia de noticias DPA.



En septiembre pasado, el Comité de Estatus de Jugadores de la FIFA dictaminó que el Cardiff debía abonar esa cantidad de euros al Nantes, con el que había acordado ese monto como primer pago por el fichaje de Sala.



Sin embargo, el club británico avisó que pensaba recurrir esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



No obstante la queja del club galés, FIFA emplazó ahora al Cardiff, que tiene 45 días para abonar esos seis millones de euros.



Cumplido el plazo, si la deuda sigue pendiente, la FIFA castigará con tres ventanas de mercado de inhabilitación al Cardiff City.



En enero pasado, Emiliano Sala acordó su fichaje con el Cardiff City, que abonaría 17 millones de euros al club francés por el pase.



Pero cuando Sala viajaba desde Nantes hacia Gales para sumarse a su nuevo club, el avión que lo llevaba cayó sobre el Canal de la Mancha en medio de una intensa tormenta.