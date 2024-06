La figura del fútbol argentino con la que sueña Riquelme para reforzar a Boca Juniors

La Liga Profesional se aproxima a su quinta jornada antes de entrar en un receso por la Copa América, y los movimientos del mercado de pases comienzan a cobrar fuerza. Boca Juniors ya ha fijado su atención en una figura destacada de otro club grande del país: el delantero colombiano Roger Martínez. Los próximos días serán claves para saber qué ocurrirá con el mencionado.

Actualmente en Racing Club, Roger Martínez ha visto reducido su tiempo de juego desde la llegada de Adrián Martínez. Con su contrato finalizando en diciembre, el colombiano podría buscar una salida anticipada que beneficie económicamente a la Academia. Según el portal deportivo Bitbol, esta situación ha despertado el interés de Boca Juniors, donde el cafetero es un antiguo deseo del presidente Juan Román Riquelme.

Inicialmente, se rumoreaba que Martínez podría regresar a su país para unirse a Atlético Nacional de Medellín. Sin embargo, en las últimas horas, el interés de Boca ha cobrado más fuerza, viendo en Roger una oportunidad de mercado valiosa. Dado que su contrato está por expirar, el "Xeneize" podría adquirirlo a un precio razonable, lo que lo hace una opción más atractiva que Adam Bareiro de San Lorenzo, quien también podría terminar en River Plate.

Los planes de Riquelme en Boca Juniors

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, expresó su opinión sobre la posible transferencia en una entrevista con ESPN. "En el fútbol puede pasar de todo. Ojalá que Roger Martínez no se vaya a Boca. Yo puedo decir que no me lo sacan, pero después viene Boca y se lo lleva, y no puedo hacer nada. A mí me encanta, juega poco porque estuvo mucho tiempo lesionado. Y después tengo a Maravilla Martínez, cómo lo saco...", señaló.

Boca Juniors ve en Roger Martínez una excelente oportunidad para reforzar su ataque, especialmente con la inminente salida de Darío Benedetto. El club buscará aprovechar esta ventana de oportunidad para fortalecer la delantera del equipo dirigido por Diego Martínez. Si bien no será una negociación sencilla, Juan Román Riquelme cree que puede sumar al delantero para mejorar el equipo.