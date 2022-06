La goleada recibida detonó la bomba e Islas explotó por el plantel que heredó

Los números no mienten, la realidad lo deja en evidencia, el presente es complicado, y el futuro inmediato parece no tener resolución. Desamparados cayó goleado el domingo en Viedma por 4-1 y la era de Luis Islas al frente del equipo sigue sin generar recursos ni resultados para un equipo que continúa inmerso en el fondo de la tabla. Con el ex arquero, el puyutano sólo sumó 5 puntos de 18 en juego, lo que lo ubica como el peor de su zona y el penúltimo de los 34 equipos que forman el Federal A. Motivo por el que el entrenador abrió el paraguas y lo que pensó desde que llegó a San Juan lo expresó ahora con bronca y abiertamente al decir que es pobre el plantel que heredó.

La actualidad indica que el técnico que empezó este torneo, Marcelo Fuentes, ya no está. Y que el presidente que se reunió con Islas para convencerlo de llegar a Sportivo, Juan Valiente, tampoco sigue al frente tras asumir el máximo cargo en la Liga Sanjuanina de Fútbol. Con ese panorama, y frente a la falta de resultados, Islas explotó. Pegó el grito y justificó que todo se traduce por el plantel que no armó, que recibió, y que según el ex arquero campeón mundial no tendría el nivel para ser protagonista en la categoría.

Según destacaron dirigentes de la primera línea de la institución puyutana, Islas fue directo: “este plantel no es competitivo”. Algo similar a lo que esbozó cuando asumió la conducción hace 6 partidos atrás cuando declaró: “Sportivo es un equipo que necesita mucho trabajo”, pero ahora lo ratifica viéndolo en acción.

Pasaron 7 semanas de eso, un tiempo prudencial para inculcar la idea de juego, pero los rendimientos y resultados no llegan y la internalización de su propuesta no está asumida. Ante esto, Islas se excusó, se adelantó a las críticas y puso por delante al grupo de jugadores y a quienes armaron el plantel.

Desde que el ex Independiente tomó el equipo Desamparados disputó 6 partidos, de los cuales perdió 3, empató 2 y sólo cosechó 1 triunfo. Es decir que logró el 27% de los puntos en juego. Muy por debajo de lo que un equipo con aspiraciones debe sumar. Su propuesta no aparece en cancha y el cambio de entrenador, por ahora, no surgió efecto.

Pero eso no es todo, en la zona sur es el peor de los 17 equipos y el más vulnerado con 20 goles recibidos, que encima lo pone en zona de descenso. En lo global solo acumula 10 puntos de los 36 que afrontó en las 12 presentaciones que tiene. Que trasladado a los 34 equipos que disputan el torneo es el penúltimo peor, solo superando a Juventud Unida de Gualeguaychú que acumula apenas 7 puntos.

Desamparados incorporó, por ahora, a los volantes Rodrigo Brandán y Lautaro Disanto, ambos traídos, buscados y recomendados por el propio Luis Islas, conociendo las falencias y dónde no hay alternativas sustentables para proyectar su estilo. Y a su vez, el volante Lucas Seimandi que venía siendo titular, rescindió contrato. Y la lista, tanto de altas como bajas, continuará en los próximos días dado que todavía cuenta con tres cupos disponibles para incorporar (se agregó uno más por la lesión de Julio Sacallán).

El enojo del entrenador, al expresar que no tiene material para el recambio ya es notorio y se lo hizo saber a los dirigentes. Conocía que esta actualidad podía darse, pero se confió en que podía revertirlo y hoy la urgencia lo condena. Desamparados es una bomba de tiempo e Islas ya encendió la mecha.

El Dato

Peñarol, el otro representante sanjuanino, sigue perdiendo jugadores y acumula 7 bajas: Matías Rodríguez, Jeremías Zenón, Ignacio Heim y Lucas Cardozo se marcharon luego de la rescisión de sus contratos. Mientras que se fueron por decisión propia Maximiliano Osurak, Lucas Saucedo y Juan Pablo Varona.