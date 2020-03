La íntima revelación de Marcelo Polino que sorprendió

Invitado al ciclo Divina comida, el periodista habló de sexo y sorprendió a sus seguidores.

Marcelo Polino se animó a hablar de su intimidad y sorprendió a todos. Invitado al ciclo Divina comida, compartió la mesa con José María Muscari, Pía Slapka, Silvina Escudero y CAE. El sexo fue un tema central de conversación.

El periodista reconoció que no es un hombre muy sexual, y que tiene otra prioridad antes de entregarse a ese tipo de placer.

“Tengo la libido puesta más en el trabajo que en el sexo. Siempre me pasó, no soy muy sexual. Podría vivir sin sexo”, sostuvo. Y explicó que “está muy enamorado de él mismo”.En ese sentido, Pía Slapka le preguntó si podría vivir sin sexo. Él contestó afirmativamente, sin dudar un segundo. “Es muy difícil encontrar a alguien. ¿Quién me va a dar todo lo que yo me doy o todo lo que yo me cuido? Me doy todo lo que quiero. Tengo una vida genial, me doy mucha paz, mucha tranquilidad y me encanta estar conmigo. Nadie en el mundo va a poder darme lo que yo me doy”, manifestó.

Actualmente, Polino está al frente de su ciclo en Radio Mitre. Volverá como jurado en el Bailando 2020, que empezará el próximo 27 de abril.

