La irónica frase del Dibu Martínez tras vencer a Polonia

Luego del enfrentamiento entre Polonia y Argentina este pasado miércoles, Dibu Martínez destinó unas palabras. Tras la victoria del seleccionado argentino con un 2 a 0 por la tercera fecha del grupo C, se pudo observar que el arquero de la “Albiceleste” no tuvo mucha participación, debido a que el rival no atacaba. De esta manera, el equipo de Scaloni logra ser puntero y avanzar a los octavos de final. “Fue uno de los mejores partidos que jugamos al fútbol”, manifestó Emiliano.

Si bien en las redes sociales circulan memes sobre el rendimiento silencioso o casi ausente del Dibu Martínez, los cuales apuntan al descanso mientras los demás jugaban, el equipo de Scaloni demostró un alto rendimiento y logró la victoria tras los goles de Alexis Mac Allister y de Julián Álvarez. La única acción de riesgo para el arco argentino fue el cabezazo del defensor central Kamil Glik, que superó al exjugador de Boca Juniors en la marcación.

Durante conferencia de prensa, un periodista le preguntó al portero si pensaba recibir el premio de esa noche, a lo que él sin dudar respondió entre risas: “Arco en cero es arco en cero. Algún centro… creo que le pegué dos veces de zurda sin conectar con ningún compañero. Me hicieron el trabajo muy fácil hoy los chicos. Con una defensa y con un equipo como el que estaba hoy delante mío, para el arquero es mucho más fácil”.

Más declaraciones del Dibu Martínez

“Después del partido contra Italia (3 a 0 para Argentina en la Finalissima de campeones continentales), fue uno de los mejores partidos que jugamos al fútbol. Ellos tienen jugadores de muy buen nombre. Pero hoy hicimos un partido fácil”, agregó el arquero de la “Albiceleste”. No está de más remarcar que la posesión de Polonia fue sólo del 26,7% con cuatro remates, mientras que Argentina tuvo 23.

Para cerrar, el Dibu Martínez explicó: “El arco de la Selección es muy difícil. Jugas con 45,50 millones de personas atrás tuyo y yo tengo que responder cuando me llegan. Pueden ser goles buenos o malos, pero mi trabajo es defender el arco como el de mis compañeros es meter un gol o el de los defensores, defender. Cuando viene un centro o una pelota, la tengo que atajar. Yo me pongo esa presión y tengo gente que me ayuda a calmarme para estar al siguiente partido bien”.