La jornada en Rosario cerró con un mayor nivel de negocios por granos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El nivel de negocios por granos creció en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con precios al alza en el caso del maíz y con interés tanto en el segmento disponible como en el diferido.



Así, al soja condición fábrica se negoció a US$ 245 la tonelada, mismo valor que ayer, aunque la atención de los compradores estivo centrada en la mercadería de la nueva cosecha, la cual registró "importante volúmenes comercializados".



Por la oleaginosa condición fábrica, el valor abierto fue de US$ 240 con entrega en mayo, mientras que para la oleaginosa para la exportación, en el registro público de operaciones de compra-venta de granos, se informaron operaciones en los US$ 245 la tonelada para mayo condición cámara.



Por su parte, el maíz con descarga subió US$ 5 y se ubicó en US$ 140 la tonelada.



En relación al maíz diferido de la actual campaña, el mejor valor abierto fue de US$140 la tonelada para la descarga en diciembre, con enero en US$ 142 y febrero en US$ 145.



Por el cereal de campaña 2019/20, se registró una oferta abierta de US$ 142 la tonelada con descarga entre marzo y mayo.



Para el maíz de segunda, para junio se ofreció a US$ 137 y julio, US$ 135.



La oferta de compra por trigo con descarga hasta el 10 de noviembre se ubicó en los US$ 170 la tonelada.



Con descarga en noviembre, el valor ofrecido fue de US$ 162; diciembre, US$ 167; enero, US$ 169; febrero y marzo, US$ 172.



Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 240 la tonelada.