La Justicia australiana niega libertad provisional a una ex agente de policía secreta de Pinochet

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Una ex agente de la policía secreta del dictador chileno Augusto Pinochet acusada de secuestros y desapariciones seguirá presa en Australia a la espera de su proceso de extradición a Chile luego de que una corte australiana le negara hoy la libertad provisional.



Una jueza de la Corte Federal de apelaciones australiana desestimó el recurso que la ex agente Adriana Rivas había presentado contra un fallo de primera instancia que le había negado la libertad bajo fianza en junio pasado.



La jueza ordenó además que Rivas pague los costos legales de la apelación.



En su sentencia, la magistrada explicó que "la presentación del solicitante (Rivas) es una queja sobre el resultado de la decisión de libertad provisional, con poco o ningún intento de identificar un error jurisdiccional" de la decisión de la corte de primera instancia.



"Los motivos no han sido establecidos. Por consiguiente, se desestima la solicitud", agregó la jueza, informó la cadena de noticias pública australiana ABC.



Los familiares de los desaparecidos por los que Rivas es requerida por la justicia chilena por secuestro calificado, dijeron en un comunicado que reciben el fallo "con serenidad y esperamos que la extradición de Rivas suceda lo antes posible, para que ella continúe un juicio justo en Chile, aquel que nuestro seres queridos nunca tuvieron".



La ex agente, conocida como "Chany", se encuentra bajo custodia policial desde su detención el 19 de febrero.



La Corte Suprema de Chile emitió en 2014 una orden de extradición en su contra por su participación en siete secuestros calificados como desapariciones ocurridos entre 1974 y 1977, cuando era agente de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Pinochet (1973-1990).



La ex agente vive en Australia desde hace más de tres décadas, donde ha trabajado cuidando niños y limpiando casas.



En 2006 viajó a Chile para visitar a la familia y fue arrestada, aunque huyó nuevamente a Australia cuando se encontraba en libertad condicional.



En una entrevista concedida en 2013 a la radio australiana SBS, negó todas las acusaciones en su contra pero defendió el uso de la tortura en Chile.



"La tortura existió desde que yo tengo uso de razón en Chile. Siempre existió. Todo el mundo sabía que tenían que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera", afirmó entonces.



Los testimonios de los torturados destacan que Rivas era una persona despiadada en los interrogatorios que se realizaban en el cuartel Simón Bolívar, donde operaba la llamada Brigada Lautaro de la DINA, a la que ella pertenecía.