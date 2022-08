Uno de los clásicos de la radiofonía sanjuanina atraviesa un duro momento. Se trata de Radio La Voz. Por un juicio laboral, la emisora fue embargada y no podrá transmitir. De este modo, cerca de 30 empleados quedaron en una situación delicada.

El director de la emisora, Pedro Yélamo, explicó a DIARIO HUARPE que buscarán “como sea”, continuar al aire. Para ello pedirán al juez que revierta la medida de embargo y remate de sus equipamientos y llegar a un acuerdo con el trabajador en conflicto.

Sin embargo, por la tarde de este lunes, funcionarios judiciales llegaron al edificio de la radio en calle General Acha casi esquina San Luis para cumplir con la orden del Primer Juzgado Laboral: embargar los bienes de la emisora que serán rematados el próximo 8 de agosto.

Para Yélamo, esta medida es “injusta” y aseguró que hay muchos errores en el edicto. Además, comentó que esperan que el juez del caso propicie un entendimiento para llegar a un acuerdo entre las partes.

El abogado del demandante, Guillermo Martín, durante el embargo a Radio La Voz

“Nosotros queremos llegar a un acuerdo, se ha venido dilatando por intransigencia, no por nuestra parte, sino por las exigencias del otro lado”, resaltó el reconocido locutor. “Desde el área directiva estamos haciendo lo posible para que nos devuelvan las cosas que se han llevado. Queremos que se retrotraiga la medida, traer todo de nuevo”, dijo.

No obstante, el abogado querellante en la causa, Guillermo Martín, dijo este medio que la radio nunca propuso un acuerdo que satisfaga al demandante. Ante esta situación, la radio quedó sin sus equipos necesarios para poder salir al aire. De los estudios ubicados en pleno centro, la Justicia secuestró equipos de transmisión, consolas, computadoras y hasta aires acondicionados.

“Yo que he convivido con las palabras tanto tiempo, me cuesta articular en esta situación. Ahora porque tengo una mezcla de tristeza, desazón, impotencia. Toda la vida lo que quise es montar una radio propia para darle lo mejor a San Juan. Tenemos las vitrinas llenas de premio porque los oyentes y los anunciantes nos han elegido durante muchos años”, expresó.

Además, agregó que a raíz de la pandemia, la emisora atravesó una situación complicada en lo económico, pero logró salir a flote. “En Buenos Aires hay medios a los que les sobra, la pauta oficial en el interior no existe. Salvo honrosas excepciones, acá no llega la pauta oficial nacional que en una circunstancia así ayudaría. Lo ideal sería no depender de ninguna pauta”, dijo.

La Justicia embargó equipos y transmisores de Radio La Voz

En medio de este duro momento, Pedro Yélamo recordó sus inicios en la radio. “Yo con 16 años ya estaba en planta permanente de Radio Colón. Ya había ingresado a estudiar medicina en Córdoba, pero esto me captó”, dijo notablemente conmovido.

Además, el dueño de la histórica radio dijo que el personal está “amargado”, pero aseguró que está dispuesto a luchar “con lo que haya”. En este sentido, destacó las cualidades de los trabajadores y aseguró que son profesionales con un “idilio ida y vuelta con los oyentes y los anunciantes”.

Pese a este duro golpe, Yélamo dijo que no pierde las esperanzas de que la Justicia revierta la medida y le restituyan los equipos. “Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para seguir llegando a nuestra gente”, sostuvo.

El director de la emisora espera llegar a un acuerdo con el demandante para evitar que la radio apague definitivamente sus micrófonos.