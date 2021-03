La lluvia complicó tres asentamientos en Rivadavia: las familias perdieron todo

La lluvia arrasó con todo. Más de 180 familias de distintos asentamientos de Rivadavia se vieron perjudicadas por las tormentas que se registraron durante la madrugada de este lunes. Son vecinos de tres complejos habitacionales: Pellegini, La Paz y Evita. Para ellos el día comenzó temprano. Cerca de las 3 de la madrugada iniciaron las corridas para salvar lo poco que les quedaba en pie luego del terremoto de 6,4º que sacudió a la provincia el 18 de enero.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Palacios aseguró que fueron meses muy complicados para todos en el vecindario. Ella sufrió el desprendimiento del techo de su habitación por lo que tuvo que migrar hacia otro sector del terreno. Sin embargo, el barrizal y la creciente terminaron por ahogar los sueños de progresar. “No puedo habitar más este lugar. Esta noche dormiremos a la intemperie”, sostuvo. La mujer vive junto a sus cinco niños.

María Vargas está un poco mejor dentro del caos. Si bien el agua ingresó al patio de su vivienda no llegó hasta el interior. Esto se debió a que sus hijos lograron reconstruirle las paredes que la creciente de los primeros días de marzo derribó.

“A mí se me mete mucho el agua, pero esta vez no me dañó ningún mueble. No le tengo miedo a los refucilos, pero sí a lo que la lluvia deja”, indicó.