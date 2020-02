La madre de Lucía espera que su hija "recupere su vida normal" y que el violador cumpla la condena

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La mamá de Lucía, la niña de 11 que fue violada y embarazada por su abuelastro, a quien condenaron a 18 años de prisión, sostuvo que desea su hija "esté bien y recupere su vida normal", además de adelantar que le solicitará a las autoridades provinciales que "se hagan cargo de todo lo que la Justicia ordenó para que no le pase esto a otras niñas" y que el responsable "cumpla la condena en prisión".



El 14 de febrero la Justicia tucumana condenó al hombre de 67 años por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el grave daño a la salud de la víctima y por convivencia en concurso real" y lo condenó a la pena de 18 años de prisión accesorias legales y costas procesales.



La madre de Lucía agradeció el apoyo recibido y a través de una carta pública contó que "estoy feliz, aunque hubiese querido que la condena al violador de mi hija sea de cadena perpetua".



"Ahora lo que pido es que se cumpla la sentencia y que no lo larguen hasta que la termine", escribió.



Tras contar que la niña terminó la escuela primaria y se prepara para cursar la secundaria, indicó que "tengo que tratar que mi hija esté bien, que recupere su vida normal y pedir que el Estado se haga cargo de todo lo que la Justicia ordenó para que no le pase esto a otras niñas".



La mujer pidió que cierren la causa contra los doctores que realizaron la interrupción legal del embarazo de la niña y le solicitó al Estado que "se cumpla la sentencia y que no lo larguen hasta que la termine".



Tras la decisión de la Justicia, afirmó que intentará "mirar hacia adelante y a reparar todo el daño que nos causó el violador y quienes trataron de impedir que mi hija se haga la ILE", resaltó.



Lucía tenía 11 años cuando la pareja de su abuela abusó sexualmente de ella.



Producto de esa violación, la niña quedó embarazada y durante casi un mes buscó que le permitiesen abortar.



Sin embargo, por las dilaciones por parte del Estado se cumplieron 21 semanas de gestación y tuvo que ser sometida a una cesárea, aunque el bebé murió días después.