La Montaña trae su folk-rock y Duratierra aporta fusión folclórica latina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El grupo independiente La Montaña editó su primer trabajo en el que mezcla el country, el folk y el rock en logradas canciones, mientras que Duratierra lanzó un EP para mostrar la fusión del folclore latino.







LA MONTAÑA-”LA MÚSICA ES EL TRUENO”







Primer álbum de este súper grupo conformado por integrantes de varias bandas de la escena under. El álbum abre con “Invisible”, con un lindo riff de guitarra, buenos arreglos de teclados, mientras Nicolás Zadunaisky, del grupo Los Corderos, con su acústica y su voz, narra un episodio de psicosis urbana.



Está acompañado por Juan Pablo María Shaw (Decassette) en guitarras y percusión, Pablo Valle (Nikita Nipone, Los Pels, Camila Barre) en bajo, Sacha Zadunaisky (Los Corderos) en batería y Facundo Carmona (Panda Rojo) en teclados.



“Tinta china” arranca como un pop ochentoso gracias los teclados y se pone elegante con los tonos graves de la voz de Zadunaisky y una letra bien trabajada, al igual que los arreglos vocales.



Por momentos la canción recuerda a los Waterboys, los preferidos de Pil Trafa, y a Big Country, aunque más crudos.



“El Resplandor”, en su sonoridad, remite a los Waterboys, también a cosas del fallecido Willy De Ville y a los Pogues, con interesantes arreglos de bronces, para un valsecito bien urbano.



“La Orilla” es un folk bien british, con toques melancólicos y tristes, con acordes sombríos de la guitarra eléctrica.



La banda trabaja sobre la veta cancionera con buen gusto y abrevando en afluentes no tan rastrillados por la escena musical argentina, por lo que su sonoridad es novedosa, rica y abre una veta muy rica para explorar. “Subterráneos” va al frente con la acústica, mientras que la eléctrica mete acordes precisos, melodías y riffs en otra interesante canción, esta vez mucho más urbana.



“Nada que perder” abre con un Hammond es pegadiza, bien nocturna, juguetona y química, con un interesante solo de la eléctrica.



“Bueyes que me asustan” es un folk nocturno, gastado, más americano, contando la resaca de una noche agitada que se carga cuando entra la banda y la eléctrica pasa al frente.



“Hermanos Caine” suena más campesino y veloz y se emparenta con el primer material de los Mumford and Sons, con muy buen gusto. Además cuenta con muy buenos arreglos de bronces.



“El Rey de la rumba” es más folk inglés de muy buen gusto, con interesantes y sombríos arreglos de cuerdas y una narración bien clásica, al estilo de Dickens.



= = = = = = = =



DURATIERRA-”TRINCHERA 1”







Nuevo EP del grupo de fusión folclórica latinoamericana encabezada por Micaela Vita y que lidera musical Matías Zapata que trabajo con Soledad, Dread Mar I y Lali Espósito, además de otros artistas.



El disco comienza con “Trinchera” que emerge fresca, vital y en la que destacan los arreglos de voces de toda la banda compuesta también por Juan Pablo Saraco en guitarra, Tomas Pagano en bajo, y Nicolás Arroyo en batería y percusión. “Si vos querés” parece un ritmo de la Puna, pero es tan andino que parece salpicar tierras peruanas, ecuatorianas y colombianas, con mucha vitalidad y riqueza instrumental.



Vita tiene una labor destacada con la amplia paleta de colores q que despliega con su voz.



Este EP cierra con “Vas a venir” que es un sentido bolero en su principio y con la llegada del resto de la banda y después se mete en la piel del bolero peruano como si se tratara de Chabuca Granda o en alguna cortavenas de Chavela Vargas. Una canción a la que le quedaría muy bien un featuring con la chilena Mon Laferte.