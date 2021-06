La oposición de Sarmiento está preocupada por la obra de gas porque no saben si está aprobada por Enargas

El servicio esencial de red de gas para los más de 9 mil habitantes de Media Agua, Sarmiento, es muy esperado por los vecinos y desde el 2016 iniciaron con las obras. Pero la expectativa genera también que sea muy observado todo lo que se hace al punto tal que sectores de la oposición advirtieron que se avanza en los trabajos a pesar que desde Enargas, en la única visita que realizaron del trabajo, hicieron observaciones de seguridad para darle continuidad al trabajo. Pero más de un año después siguieron con la obra sin arreglar lo observado por el organismo nacional.

Antes de la pandemia, técnicos de Enargas visitaron la obra de red de gas que alimentará a la Villa Cabecera de Sarmiento y advirtieron que el tamaño de los caños, sumado al material de aislamiento, no era el correcto para un troncal del gasoducto madre que alimenta las divisiones de la red que finaliza en las conexiones domiciliarias. Siendo este punto crítico para la continuidad del trabajo que asegure que los mediagüinos disfruten del gas natural sin sufrir ningún tipo de consecuencia en su seguridad.

Ante esto, según contó el ex candidato a intendente por el PRO Mauro Carelli a DIARIO HUARPE, los encargados de la obra hicieron caso omiso y no “sólo no corrigieron lo que advirtieron de Enargas, sino que también siguieron con las obras del mismo modo, sin seguir las recomendaciones que hicieron desde el ente nacional”. Esto es lo que les genera preocupación y que aún no logran obtener respuesta de la intendencia comandada por Mario Martín de manera informal. Es por esto que concejales opositores están preparando un pedido de informes para conocer los detalles de la obra de red de gas que alimentará al distrito más populoso del departamento.

Esta incertidumbre fue desechada Ricardo Teragni, quien era la autoridad de la Dirección General de Red De Gas de la Provincia, y actual titular de San Juan del Enargas. Afirmó que “es real que se hizo una observación de un empalme, pero estaba basado más que nada en diferencias de criterio que fueron subsanadas y se acordó que estaba dentro de lo esperado sin que pierda seguridad la red. Es por esto que se siguió la obra y en pocas semanas será inaugurada”.

La obra es la que une, por intermedio de un gasoducto, Cañada Honda hasta Media Agua. La licitación se concretó en 2016 y tuvo un presupuesto de más de $50 millones, incluido el tendido interno de la red hasta completar 12 kilómetros para brindar de gas natural a los vecinos de la villa cabecera de Sarmiento.