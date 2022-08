La historia vuelve a repetirse. San Martín no puede de visitante. En Rafaela volvió a dejar muchas dudas en su rendimiento y perdió 3-0. Un cachetazo muy grande para una realidad que ha marcado las salidas del equipo verdinegro. Fue la cara opuesta de la potencia arrasadora que muestra de local, para una irregularidad que lo llena de dudas sobre cuál es el verdadero San Martín.

Ante la Crema fue goleado y estuvo muy lejos de descontar. Errático en el fondo, sin producción en el mediocampo y lejos de gravitar en la ofensiva marcó un partido para olvidar rápidamente. Sigue entre los últimos puestos de clasificación al reducido para el segundo ascenso, pero ante Rafaela, que pelea para no descender, careció de conductor, oficio y poder de dominio.

Las dimensiones de la cancha, de las más chicas de la categoría, fue un problema sin resolver para el conjunto de Antuña. Porque cuando quiso meterle velocidad se quedó sin espacios; y cuando perdió la pelota, en dos toques el local quedó en campo verdinegro.

San Martín rápidamente perdió conexión. No tuvo claridad en su juego ni peso ofensivo, jugó un partido incómodo y cuando evidenció síntomas de nerviosismo perdió con facilidad la pelota y Rafaela lo nockeó.

Porque en apenas medio hora de juego del primer tiempo y con diferencia de segundos, el local metió dos goles (Lencina y Laméndola) con mucha complicidad del fondo verdinegro, más la falta de corte y recuperación en el medio.

Los dos gritos fueron sentencia para lo que vino después. San Martín no atacó más y la desesperación no lo dejó pensar. El “Pulpito” González no condujo al equipo y por las bandas Rámirez y Lago no desequilibraron, mientras que arriba a Franco nunca le llegó la pelota.

Con ese panorama San Martín encaró el complemento. Sin tener la pelota ni desprender los laterales el juego sanjuanino no varió. Antuña metió un triple cambio buscando la reacción y tratando de empezar a tener el dominio, pero los ingresos de Pablo Ruíz, Matías Benítez y Sebastián Penco no fueron la solución nunca.

Incluso el primer remate al arco en el segundo tiempo se dio a los 35’ cuando, en una jugada polémica que pudo terminar en penal para San Martín, Martín Rivero remató y dio en el palo.

El Verdinegro se acordó tarde de atacar y se mostró limitado ante la presión y rápida salida de Rafaela, para en cada desborde estar cerca de ampliar el resultado. Que lo encontró en el descuento con un cabezazo de Fontanini que resumió el partido porque lo dejaron hacer y resolver sin oponerle resistencia.

El 3-0 puso en jaque la clasificación de San Martín, que de local gusta, gana y golea, y cuando sale no consigue plasmar ninguna de esas tres cualidades y eso no le permite todavía ponerse el traje de candidato.