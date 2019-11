La pasión por River que recorrió 15 mil kilómetros para ver la final

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La travesía comenzó horas después del empate de la Argentina ante Uruguay en el amistoso que se jugó el lunes pasado en Israel. Mario, residente en Alemania, tenía preparado el itinerario con destino a Perú para ver a su querido River Plate.



En Tel Aviv hizo "un poco de tiempo" hasta que la compañía aérea habilitó el embarque. El próximo paso marcó una escala en Berlín para un arribo posterior en Amsterdam, la capital holandesa.



Desde Amsterdam inició el traslado directo a Lima con algo de sueño, cansancio y mucho jet-lag.



"Salí a las cuatro de la mañana, hora europea, de Berlín, conecté dos horas de vuelo a Amsterdam y contando la salida desde Tel Aviv hice 15 mil kilómetros", contó Mario a Télam con la camiseta violeta suplente de River en la mano con el apellido de Quintero en la espalda en la soleada mañana de Lima.



"Eran las cuatro de la mañana en Lima y para mí eran las 11, acostumbrado al horario europeo. Tenía los ojos abiertos de par en par", expresa el argentino que hace cinco años reside en Hamburgo, Alemania, y que compró pasaje y entrada sin consultar a su novia.



"No quería ir a Santiago de Chile, pero cuando se dio lo de Lima no dudé en venir. Chile no era una opción porque para eso me quedaba en Alemania", indica Mario.



Al hincha que acumula millas para ver al club de sus amores le encanta el juego de Ignacio Fernández y confía de cara a la final ante Flamengo.



"Con fe o sin fe hubiese venido igual. Ellos (por Flamengo) ya tienen la camiseta de bicampeón, pero enfrente van a tener al campeón de América y esta bien llegar así, de punto. River tiene al mejor entrenador de América en el banco que es un estratega. Antes sí, perdíamos siempre, cruzábamos la general Paz y perdíamos", expresa Mario.



La alegría será completa para Mario cuando se reencuentre con su papá, de 80 años, que vive en la Argentina.



"Lo llevé a Madrid y también fue al Mundial de Clubes. Recuerdo que estaba en el medio del desierto arriba de un camello ¡con 80 años! Y ahora se viene a Lima", dijo Mario a Télam.



"River nunca te deja solo. El sábado seremos 20 mil hinchas, a pesar de los problemas económicos en la Argentina; somos todos laburantes y nadie nos regala esto. Allá en Alemania es diferente, es todo muy frío, extrañas el fútbol argentino. Tenes que ser del Borussia Dortmund o Bayern Munich para sentir algo de emoción porque van a ver un espectáculo; a veces ni les interesa cual es el resultado", relata Mario.



"Este es el viaje más largo que hice, sin dudas", concluye el hincha de River que hace "guardia" en el hotel de la delegación millonaria para sentirse más cerca de sus ídolos y que a su regreso tendrá 16 horas viaje.