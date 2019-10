La polémica confesión de Guillermo Andino sobre el nacimiento de su primera hija

Guillermo Andino reveló que arregló con el obstetra, y a escondidas de Carolina Prat, su mujer, el parto de Sofía, su primera hija, para que naciera el mismo día del gol histórico del Chango Cárdenas en Montevideo, que le dio la copa a Racing y el primer título mundial a la Argentina en 1967.

En diálogo con en el programa radial Metro y Medio, que conduce Sebastián Wainraich junto a Julieta Pink y Pablo Fábregas, el periodista contó: “Mi hija tenía que nacer el 6, pero yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto, para que naciera el 4. Él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de golf el lunes 6 me dice ‘por mí no hay problema, mejor’, y lo adelantamos para el 4″.

“Lo que pasó fue que Caro tuvo un trabajo de parto de diez horas, y yo dije ‘uy, mamita, si metí la pata me mata’. Finalmente, Sofi nació el 4 de noviembre, el día del afamado gol del Chango en Montevideo”, sostuvo.

Y explicó: “Pero recién le conté a Caro 8 años después, cuando nació Vicky (su segunda hija), que nació escupida, fue una cosa totalmente distinta. Llegamos a la clínica y rápidamente nació. Caro había quedado mal por esta cosita de arreglar con el obstetra… y cuando se lo conté casi me mata“.

“¡No! Estás al límite”, le dijo Wainraich, que lo estaba entrevistando. Sobre el final de la charla, Andino manifestó que el final de esta historia se produjo “años después, con la foto del Chango y Sofi juntos”.

