La policía británica mató al atacante del "incidente terrorista" en el Puente de Londres

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La policía británica mató hoy a un hombre sospechoso de apuñalar a varias personas en el Puente de Londres, en un ataque clasificado como "incidente terrorista" por las autoridades, que no dieron a conocer el número de víctimas.



El sospechoso, abatido por los uniformados, vestía un falso chaleco de explosivos, informó el vocero del comisario de la Policía Metropolitana de Londres (MET), Neil Basu.



La policía fue advertida a las 14 (11 en Argentina) del supuesto ataque con cuchillo en el puente, que es investigado por el Comando Antiterrorista de la MET pese a estar abiertos a todo tipo de hipótesis, precisó Basu.



John McManus, un periodista de la BBC que fue testigo del hecho, reportó a la cadena pública que un grupo de hombres se peleaba en el puente y al llegar la policía para separarlos comenzaron los disparos.



"Hace solo unos minutos estaba cruzando el Puente de Londres en la orilla sur hacia la orilla norte del puente. Parecía haber una pelea al otro lado del puente, con varios hombres atacando a otro hombre", relató.



"La policía llegó rápidamente, incluida la policía armada, y luego hubo varios tiros contra este hombre", dijo McManus.



Un cordón policial fue instalado en el lugar del ataque, donde acudieron los servicios de emergencias para trasladar a los heridos.



Si bien el número de víctimas no fue detallado por las autoridades, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, afirmó que varias personas fueron heridas en el incidente, algunas de ellas "de gravedad".



"Mi corazón está con ellos, con sus familias y con todos los afectados", declaró Khan, quien aseguró que la MET no buscaba otros sospechosos relacionados con el ataque.



También el primer ministro británico, Boris Johnson, saludó a las víctimas y sus familias, a la vez que destacó el "inmenso coraje" de los equipos de emergencia y los transeúntes que interceptaron al atacante.



"Quiero agradecer a los servicios de emergencia y a los miembros del público por su inmenso coraje en su respuesta a este presunto ataque terrorista en el Puente de Londres", manifestó el premier en la red social Twitter.



El Puente de Londres fue escenario del último ataque considerado como "terrorista" en la capital británica.



En junio de 2017, una camioneta atropelló a peatones presentes en el puente, con el resultado de 8 muertos y 48 heridos, y después los tres hombres que viajaban en ella se dieron a la fuga y apuñalaron a varias personas en su camino en la vecina zona de Borough Market.