La Provincia define qué municipio acceden al fondo para infraestructura

La evaluación para determinar qué municipio accede al Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) ya comenzó por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas y, de no mediar ningún contratiempo, durante el mes próximo debería conocerse el listado de las comunas que cumplieron con las reglas impuestas por el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal.

El Fodere tiene como destino el financiamiento de proyectos de infraestructura que aporten para el desarrollo económico, productivo, industrial, turístico y de urbanismo en cada uno de los 19 departamentos de la provincia. Para acceder a estos fondos, los municipios, deben cumplir con cuatro reglas de manera obligatoria, según explicó Gerardo Torrent, subsecretario de Hacienda y Finanzas.

En el mismo sentido aclaró que las comunas deben cumplir con cuatro aspectos fundamentales para acceder a estos fondos. “El artículo 27 de la Ley de Presupuesto indica que los municipios deben brinda información bimestral de sus finanzas, contener el gasto de personal. Esto quiere decir que no deben aumentar el gasto en personal por encima de la inflación. Además tienen que optimizar la recaudación de los recursos municipales. La tercera regla a respetar tiene que ver con mantener congelada las vacantes a cargos políticos de plantas permanentes. Por último mantener la adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal”.

Si las gestiones departamentales lograron cumplir, en el ejercicio 2018, con estas premisas accederán al financiamiento de los proyectos presentados ante las autoridades provinciales. El Fodere se va nutriendo todas las semanas con el 3 por ciento de la coparticipación provincial y, una vez definido a los departamentos en regla, comenzará el desembolso del dinero. La ley estipula también que el dinero que no se llevaron los incumplidores puede ser redistribuido entre los que sí lo hicieron.

Para el 2019 nuevos requisitos

El subsecretario de Hacienda explicó también que para este 2019 las reglas a cumplir cambiaron, debido a que entró en vigencia la Ley de Coparticipación Municipal.

“La nueva ley de Responsabilidad Fiscal para este 2019 contempla otras cuestiones. Por un lado se habla de la Regla del Gasto Público, que indica la prohibición a no aumentar el gasto corriente por encima de la inflación. La Regla de los Cargos Ocupados, esto básicamente habla de no meter más gente. Los municipios no pueden romper con la relación entre la población y los cargos ocupados nombrados y esto contempla a planta permanente, contratados y pasantes. Y por último la Regla del Endeudamiento, acá está la negativa a que los municipios tomen deuda por encima del 10% de los ingresos que tienen”, dijo Torrent.