La revista Cahiers du Cinema eligió sus films de la década

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Si bien por una cuestión numérica la década termina el año entrante, muchos medios internacionales aprovechan para hacer el balance de los últimos 10 años respecto a los films estrenados en este período cómo ocurrió con la revista especializada francesa Cahiers du Cinéma, fundada en 1951, según informa su portal.



La planta de críticos de la prestigiosa publicación eligió dentro de los varios miles de títulos que ocuparon estos últimos diez años las pantallas cinematográficas de todo el mundo diez obras, algunas de ellas al menos polémicas, otras mayoritariamente aprobadas, dos con destino original la televisión, en la que se destacan autores como David Lynch, Leos Carax y Lars Von Trier, entre otros.



La lista incluye a "Holy Motors" (2012), de Leos Carax; "El hombre que podía recordar sus vidas pasadas" (2010), de Apichatpong Weerasethakul, y "El libro de imagen" (2018), última opus de Jean-Luc Godard, el único sobreviviente de la nouvelle vague.



La lista continúa con la comedia "Toni Erdmann" (2016), de Maren Ade; "Mia madre" (2015), de Nanni Moretti; "Melancholia" (2011), de Lars von Trier; la experimental "Under the Skin" (2013), de Jonathan Glazer y "El extraño caso de Angélica" (2010), de Manoel de Oliveira.



Finalmente también se incluyeron en esta selección a dos series televisivas "Twin Peaks: The Return" (2017), del siempre revolucionario David Lynch, que al mismo tiempo surgió de otra serie televisiva y "El pequeño Quinquin" (2014), de Bruno Dumont, acerca de una disparatada historia policial en un pequeño pueblo fiel al estilo del cineasta.