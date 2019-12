La soja acumula cinco ruedas en alza en Chicago, mientras que el trigo y el maíz marcaron bajas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio de la soja operó nuevamente en alza en el mercado de Chicago y suma cinco ruedas consecutivas con resultados positivos, impulsada por la reanudación de las importaciones de granos estadounidenses a China.



Por el contrario, tanto el trigo como el maíz mostraron bajas en la mayoría de las posiciones, ante una retracción de la demanda y por ventas técnicas.



De esta manera, los contratos de soja pactados para el primer mes de 2020 marcaron una suba de 0,87%, en US$ 329,68 la tonelada.



Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el incremento fue producido por la aparición de órdenes de compra de parte de importadores chinos de entre 120.000 y 300.000 toneladas de soja estadounidense.



Las compras llegaron después de que Beijing ofreciera a los importadores de ese país nuevas exenciones de los aranceles sobre importaciones de productos agropecuarios estadounidenses, precisó la entidad rosarina.



Por su parte, los contratos de maíz de corto plazo marcaron un retroceso de 0,20% , en US$ 143,99 la tonelada, por las preocupaciones que existen en torno a la demanda del cereal estadounidense y por posicionamiento de los fondos de inversión en la previa al informe de Oferta y Demanda Mundial (Wasde) del USDA que se conocerán mañana.



Por último, el trigo pactado para el corriente mes de diciembre cayó 0,09%, en US$ 195,48, a causa de la debilidad de la demanda.



Las exportaciones semanales de trigo estadounidense se situaron en el valor más bajo de la campaña (junio-mayo), en 231.700 toneladas, con una baja de 48% respecto a la semana anterior (-51,8% frente a igual período de 2018), informó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).