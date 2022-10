La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este miércoles una medida de fuerza a nivel nacional para el próximo miércoles 12 y jueves 13 de octubre. El secretario general del sindicato, Héctor Maldonado, confirmó que San Juan no será la excepción y adherirá al paro por 48 horas consecutivas, en tanto no se llegue a una solución al reclamo salarial que llevan adelante durante meses.

Hace meses los trabajadores del transporte público de pasajeros llevan adelante el pedido por un acuerdo salarial. Sin poder llegar a un convenio entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y las diferentes cámaras que nuclean a los empresarios a nivel nacional, este miércoles anunciaron una medida de fuerza en todo el país, excepto en el AMBA.

"Obvio que estamos en la misma situación que todas las provincias del interior y vamos a adherir al cese de actividades por 48 horas", dijo Héctor Maldonado, secretario general de la UTA en San Juan, a DIARIO HUARPE.

El representante de los trabajadores destacó que esto no es un conflicto a nivel provincial y que el Gobierno local está cumpliendo con los acuerdos pactados. "Los subsidios en San Juan se están cumpliendo rigurosamente, pero por parte de Nación no vemos intenciones de una solución. En cada una de las audiencias que llevamos adelante, no participaron, sólo firmaron con el AMBA en octubre y nadie más", explicó.

En cuanto al reclamo salarial, Maldonado dijo a este medio que en San Juan pretenden ganar lo mismo que cobra un trabajador del Área Metropolitana. "El básico está actualmente para nosotros en $150.000, para ellos cerraron en $165.000 en octubre, $180.000 en noviembre y $200.000 para diciembre, más un bono de $40.000 a pagar en tres meses. Al igual tarea, la remuneración debería ser la misma, no es justo", insistió.

Por otra parte, el representante a nivel provincial destacó que cada uno de los trabajadores del transporte de pasajeros es rehén de la falta de acuerdos entre las partes. "Somos víctimas y como siempre terminamos siendo los malos de la película y la gente se enoja con nosotros, pero ellos también son víctimas", destacó el secretario.

Parte del enojo de los trabajadores nivel interior, aparte de la diferencia de salarios, radica en las diferencias de las herramientas de trabajo. "Para el AMBA las unidades son de primera, el servicio es de primera y los usuarios también son de primera. Acá, y en varias provincias, todo lo enumerado, es de cuarta. Es injusto", agregó el sindicalista.

Para concluir, Maldonado explicó que siempre intentaron mantener la paz social y llegar a un acuerdo, pero que ante tanta negativa no tuvieron más opciones que recurrir a las medidas de fuerza anunciadas para la semana próxima y que en esta oportunidad la provincia no puede intervenir. "Muchas veces desde el Gobierno provincial buscaron encontrar una solución, pero esta vez ya no depende de ellos", cerró.