Lanús recibirá a la Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana en 2013, debutará mañana en la edición 2020 de ese torneo ante Universidad Católica, de Ecuador, como local, en un encuentro por la primera fase.



El partido se jugará en La Fortaleza "granate" desde las 19.15 con arbitraje del paraguayo Eber Aquino y transmisión de ESPN 2 y Directv Sports.



La vuelta será el miércoles 26 en el estadio Olímpico Atahualpa, en la altura de Quito.



El equipo dirigido por Luis Zubeldía iniciará su camino en la Copa Sudamericana donde intentará reafirmar su buen andar en la Superliga Argentina de Fútbol donde ocupa la tercera posición por debajo de Boca Juniors y el líder, River Plate.



El "granate" empató -sin jugar bien- el viernes pasado con Argentinos Juniors por 0-0 y se alejó de la lucha por el título pero eso no opaca la gran campaña de un equipo que había arrancado la temporada muy comprometido con los promedios del descenso.



La Universidad Católica ecuatoriana, por su parte, jugará su primer partido del año ya que el torneo local todavía no comenzó, en lo que será su sexta participación en la Copa Sudamericana.



El equipo es dirigido por el colombiano Santiago Escobar, quien sumó doce refuerzos para la nueva temporada, tiene como capitán al arquero rosarino Hernán Galíndez y en la dupla de ataque jugarán Juan Tevez, ex Guillermo Brown y Talleres de Córdoba; y Bruno Vides, surgido en Lanús.



Este será el primer enfrentamiento oficial entre Lanús y la Católica pero el "granate" ya tiene un antecedente en este torneo con un rival ecuatoriano y fue en la edición 2009, cuando fue eliminado por Liga de Quito con un global de 5-1 (0-4 y 1-1) en octavos de final también bajo la conducción de Luis Zubeldía.







--Posibles formaciones--







Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Alexandro Bernabei; Marcelino Moreno, Facundo Quignón y Lucas Vera; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Luis Zubeldía.



Universidad Católica: Hernán Galindez; Andrés López, Yúber Mosquera, Andrés Oña y Gustavo Cortez; Manuel Insaurralde, Facundo Martínez, Jeison Chala y Walter Chalá; Bruno Vides y Juan Tévez. DT: Santiago Escobar.







Hora: 19.15



Cancha: Lanús



Árbitro: Eber Aquino (Paraguay)



TV: ESPN 2 y Directv Sports.