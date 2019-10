Lanzan un proyecto para producir frutillas por hidroponia que demandará inversión de US$ 3 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una empresa local asociada con una española lanzó un proyecto que busca producir frutillas por hidroponia, cultivo sin suelo, con una inversión total estimada de 3 millones de dólares. Con este método se espera producir anualmente alrededor de 900 toneladas de frutillas, en un espacio de 3,36 hectáreas, en tres naves invernadero ubicadas en la provincia de Buenos Aires. El proyecto, impulsado por la empresa argentina ADBlick Agro en conjunto con la española New Growing System (NGS), demandará una inversión en torno a los US$ 3 millones y está abierta la posibilidad de participar en este negocio con un ticket mínimo de US$ 15.000, informó la empresa local a través de un comunicado. El plan de negocios está estructurado a 10 años y la inversión se reparte entre capital de inversión (cerca de un 60%), y el resto de deuda con interés fijo y devolución a 5 años. “En Argentina y en el agro hay una tierra de posibilidades. Hace dos años y medio que estamos analizando el tema de la hidroponía y consideramos que tiene un gran potencial”, afirmó José Demicheli, director de ADBlick Agro durante el lanzamiento del proyecto. La frutilla, cuyo consumo viene creciendo sostenidamente a nivel mundial a una tasa cercana al 5% anual, se encuentra en la parte superior del ranking Dirty Dozen 2019 de los Estados Unidos, que evalúa el uso de pesticidas en distintos productos. Con este sistema de producción se reduce hasta el 100% el uso de herbicidas, 70% en fungicidas, 50% en insecticidas y del 45% en fertilizantes, dado que la hidroponia consiste en un método de cultivo sin suelo que le brinda los nutrientes necesarios a la planta en cantidad y calidad mediante una solución nutritiva. En la actualidad China y Estados Unidos son los principales productores de frutillas, aunque este último cuenta con altas tasas de importación en la temporada de invierno/otoño, lo que lo convierte en un mercado interesante a contra estación.