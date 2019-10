Las fake news en redes sociales pueden influir en las elecciones, según una encuesta

La mayoría de las personas considera que la propagación de noticias falsas podría influir en los resultados de las elecciones presidenciales del próximo domingo, reveló una encuesta de una reconocida empresa de seguridad digital, que a la vez mostró que los argentinos aseguran no creer en las noticias que circulan por la redes sociales.



El 57% de los encuestados consideró que las llamadas "fake news" podrían influir en los resultados de las elecciones, mientras que el 37% consideró que eso "es probable", según el relevamiento realizado por la sede local de la empresa checa Avast, al que accedió Télam.



Esto sucede pese a que solo el 3,6% de los encuestados cree que las noticias que lee en las redes sociales son ciertas, en tanto que el 85% no está seguro de que lo sean.



Lo que sí puede influir en la opinión personal acerca de un partido o candidato, al menos en cuatro de cada 10 personas, son tanto las noticias como los comentarios particulares en las redes sociales, algo que para el 37% de los consultados "tal vez" influya.



El sondeo, realizado con encuestas a más de 800 personas entre el 10 de septiembre y el 15 de octubre, buscó conocer la opinión de los argentinos sobre la veracidad de la información electoral online, ante la certeza de que "lo digital está cambiando la forma de ver el mundo".



El 51% de los consultados reveló no usar sitios de redes sociales, como Twitter y Facebook, como fuentes confiables de noticias electorales.



En lado opuesto, el 18,7% cree que se puede confiar en las redes sociales con respecto a las elecciones, mientras que el 30,2% confía solo en "algunas" de ellas.



"La actual reacción negativa contra las noticias falsas de redes sociales claramente está teniendo un impacto en la actitud de los argentinos hacia lo que leen en línea y dónde", analizó Cristian Gallardo, gerente Regional para Latinoamérica de Productos de Consumo de Avast.



Por otro lado, al leer información electoral en redes, el 90% de los encuestados busca fuentes adicionales para corroborar esas noticias.



Para Gallardo, es "alentador" descubrir "que los ciudadanos argentinos son cada vez más exigentes sobre dónde consumen noticias electorales y sobre la revisión más rigurosa de la información que ven en línea".



Según los resultados, la gran mayoría de las personas (76%) no sigue a políticos en las redes sociales ni tiene conocimientos sobre campañas de desinformación electoral.



De hecho, el 55% afirmó que no sabe que son los bots ni qué rol cumplen en las redes sociales, aunque que casi uno de cada tres (29,6%) respondió que ha escuchado sobre el tema pero no está seguro de qué se trata.