Las modalidades de estafas más populares y cómo evitarlas

En la actualidad son muy regulares las estafas cibernéticas en el país, con metodologías que logran adueñarse de una cuenta de WhatsApp ajena o vaciar una cuenta del banco, los ciberdelincuentes se las ingenian para encontrar las debilidades más comunes en las víctimas.

Por ello, se ha recaudado información para saber cuáles son las estafas más comunes y cómo evitarlas. A pesar de que las personas suelen creer que el objetivo de los estafadores son empresas y no un simple trabajador, a los ciberdelincuentes les ha resultado fácil atacar a muchas víctimas en simultaneo y evitar enfrentarse a grandes medidas de seguridad.

Los correos falsos son una táctica frecuente, mediante la cuál hacen a las víctimas ingresar a links y dejar datos personales creyendo que se encuentran en páginas oficiales de bancos o aplicaciones que utiliza la mayoría de la sociedad. La información publicada en redes sociales que facilita al ciberdelincuente conocer una debilidad de la víctima para lograr su objetivo más fácilmente.

También se conocen a los que se hacen pasar por consumidores frente a emprendedores y engañan al vendedor con depósitos falsos y el pedido de reintegro. Mediante la desesperación y la urgencia del reembolso logran que la víctima transfiera dinero sin verificar que el comprobante recibido es falso. Similar a dicha estafa es la que ofrece cosas gratis a cambio de brindar información o completar formularios que facilita al estafador los datos necesarios para efectuar su plan.

Por último, están las estafas efectuadas por personas que simulan ser autoridades, desde abogados, policías, representantes del gobierno y engañan a la víctima cuándo la misma no desea desobedecer a la autoridad y brinda datos que el estafador utiliza a su favor. Para evitar caer en las estafas no se debe compartir información, o la mínima posible, y en caso de ser contactado por alguna empresa o entidad que reclama información, no brindar datos hasta contactar uno mismo a los teléfonos de atención al cliente que brindan públicamente. Además, evitar creer que mensajes o correos recibidos con amenazas de baja de suscripción o bloqueo de cuentas es determinante y comunicarse con los canales oficiales de las empresas.