Las últimas lluvias beneficiaron a los campos de trigo del noreste de la provincia de Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las últimas lluvias beneficiaron a los campos de trigo del noreste de la provincia de Buenos Aires, donde los cultivos se encuentran en estado reproductivo y en aquellos lotes donde se registraba déficit hídridos las precipitaciones significaron una notable recuperación.



Así lo relevó el informe del Instituto del Clima y Agua del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) al que tuvo acceso Télam, y donde se detalló que las precipitaciones acumuladas durante las últimas semanas fueron variables en la región triguera.



En el norte bonaerense las lluvias fueron de mayor intensidad que en otros sectores, en algunos casos acompañadas de importante caída de granizo, causante de daños variables y totales en algunos lotes de trigo, como en Salto, Pergamino y Arrecifes.



En esta zona se esperan nuevamente precipitaciones importantes hacia el sábado 26 de octubre, y en el centro-oeste y sudoeste, si bien recibió lluvias en los últimos días, las mismas no fueron suficientes y el cultivo sigue transitando por estrés hídrico de diferente magnitud según la zona.



"No se esperan eventos para los próximos 12 días. Las distintas áreas del noreste de la provincia transitan las etapas entre fin de vegetativo e inicio de reproductivo, sin mayores problemas en cuanto a humedad y sanidad, y se esperan precipitaciones para el viernes 25 y sábado 26", señala el informe.



Finalmente, "la zona centro-sur y sudeste provincial presenta situaciones heterogéneas en cuanto a estado de cultivo", indicó el pronóstico.



Para la zona centro-sur se esperan lluvias para el sábado 26, mientras que para el sudeste no se esperan precipitaciones importantes para los próximos 12 días.



Respecto del cultivo de maíz, las condiciones en aquellos lotes donde se había sembrado las lluvias ocurridas sobre el norte provincial favorecieron las primeras etapas, a excepción de lugares puntuales donde la presencia de encharcamiento podría afectar el establecimiento del cultivo.



En general se avanzó con la siembra del cultivo en la mayor parte de las localidades donde se tenía planificada la labor, a excepción de algunas zonas del centro-oeste y sudoeste donde la situación hídrica sigue siendo deficitaria.



Para las zonas sur y norte se esperan precipitaciones hacia el sábado 26, mientras que para el resto del territorio provincial no se esperan



eventos significativos en los próximos 12 días.



Por otra parte, se informó que la labor de siembra de girasol en el centro y sur bonaerense se encuentra prácticamente paralizada a la espera de lluvias.