Lavagna dijo que habló con Fernández, pero "no por cargos y menos a cambio de apoyo parlamentario"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El referente de Consenso Federal y ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, utilizó hoy las redes sociales para intentar darle un corte a las especulaciones que surgieron a partir de sus contactos con el Presidente Alberto Fernández, de los que dijo que "no involucran acuerdos por cargos y menos a cambio de apoyo parlamentario".



"Como es público, desde la elección tuve conversaciones con el Presidente de la Nación que no involucran acuerdos por cargos, y menos a cambio de apoyo parlamentario. Los diputados de Consenso Federal solo votarán leyes que consideren buenas para la sociedad, sin condicionamientos", dijo Lavagna a través de su cuenta de Twitter.



Fuentes del lavagnismo recordaron que el ex ministro de Economía se reunió con el presidente Alberto Fernández el jueves posterior a la elección nacional del 27 de octubre, en un encuentro que ambas partes reconocieron entonces como "ameno".



Desde entonces, el Presidente elogió la capacidad y formación del ex ministro, y en más de una oportunidad reconoció públicamente que le gustaría que Lavagna formara parte del gabinete.



Sin embargo, el ex candidato a presidente por Consenso Federal mantuvo firme la decisión que comunicó durante toda su campaña electoral, cuando decía que "era presidente o nada".



"Una vez que un político hace lo que dice que va a hacer durante su campaña electoral, y no le creen", dijo Lavagna en plan bromista ante las distintas versiones que lo posicionaban frente a distintos cargos, desde la titularidad del Ministerio de Economía hasta la presidencia del Consejo Federal Económico y Social.



Según detallaron a Télam fuentes de Consenso Federal, no hubo otros encuentros personales entre Fernández y Lavagna, aunque sí algunas comunicaciones telefónicas.



"Lavagna se reunió con Martín Guzmán, por entonces postulante al ministerio de Economía, a quien no conocía. Tras el encuentro Lavagna confió que Guzmán le causó una impresión positiva y, en su opinión, sus enfoques de la política económica guardan un adecuado equilibrio entre heterodoxia y ortodoxia", dijo a Télam el diputado nacional por Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez.



"Esto es lo que Lavagna le transmitió al Presidente por teléfono. En esas conversaciones telefónicas que entre ambos mantuvieron, tal como lo expresó Lavagna, no hubo ningún tipo de referencia a acuerdos de carácter legislativo", sentenció Rodríguez.



El diputado nacional y mano derecha del ex economista además agregó en diálogo con Télam que "nuestra fuerza fuerza política tiene autonomía y criterio propio para analizar y decidir en torno a proyectos de ley".