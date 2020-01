Lavagna encabezó una reunión de dirigentes de Consenso Federal que analizaron la situación nacional

El ex candidato presidencial de Consenso Federal en las últimas elecciones, Roberto Lavagna, encabezó hoy en Pinamar una reunión de dirigentes de ese espacio que analizaron la situación nacional con el acento puesto en la economía, y concluyeron que "lo prioritario es la creación de empleo para acelerar el crecimiento".



"En el marco de la compleja situación económica y social recibida, es prioritario el esfuerzo para consolidar la creación de empleo y acelerar la recuperación del crecimiento económico", coincidieron en señalar los participantes de ese cónclave, según un comunicado difundido por voceros de esa fuerza.



Además de Lavagna, estuvieron presentes el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz; los diputados nacionales Alejandro Rodríguez y Graciela Camaño, y el secretario general adjunto del Partido Socialista, Jorge Illa.



"Hace más de ocho años que Argentina no crece. El gobierno actual está tomando medidas para resolver el endeudamiento que dejó el gobierno anterior. Después de una gestión que sólo se movía para tomar decisiones como elevar la tasa de interés, ahora hay que destacar la intensa actividad en materia de toma de decisiones", indicaron sobre las primeras medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández.



En ese sentido, los dirigentes de Consenso Federal ratificaron en un documento que "se va a consolidar el camino que se emprendió desde la creación de ese espacio.



"Como lo hemos venido haciendo hasta ahora, insistiremos con propuestas para el desarrollo argentino y fijaremos posiciones constructivas", puntualizaron.