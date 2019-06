Le robaron días antes de su casamiento y terminó con un cuello ortopédico

En la ciudad de Córdoba una joven estaba esperando el colectivo junto a su madre para dirigirse a su despedida de soltera cuando ambas fueron atacadas por un ladrón y terminaron con varias heridas, principalmente en el rostro.

"Era una moto con dos chicos. Estábamos hablando con mi mamá de los preparativos del casamiento, riéndonos de las cosas cotidianas y no sé dónde aparecieron. Mi mamá dice que pasaron una vez y volvieron", comenzó contando Fátima, la mujer que estaba por ir a su despedida de soltera.

"Uno se me apareció de frente, me agarró de los pelos, me tiró y di la cara contra el piso. Ahí me quebró los dos dientes de adelante, quería incorporarme y me salía sangre. No me dio tiempo de nada. Me agarró de los pelos de nuevo y me lanzó otra vez a la calle", agregó.