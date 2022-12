Leonardo Cobarrubia, el ciclista del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) fue el dueño absoluto de la clásica Doble Chepes, que se disputó entre viernes, sábado y que éste domingo que tuvo su cierre en Caucete para ser tercera en la etapa y primero en el clasificador general. La etapa fue para Gerardo Tivani.

Tivani, de la Agrupación Virgen de Fátima, fue el más astuto en el sprint final en la cuarta y última etapa (126 km) y se la quedó con un tiempo de 2h 37m 50s. Embalaje final en el que también estaba Cobarrubia, que la cruzó tercero para quedarse con la general sumando un tiempo de 10h 31m 09s.

La competencia, organizada por el Caucete Pedal Club, le dio a Leonardo Cobarrubia el triunfo en su primera clásica del ciclismo local y no pudo ocultar su felicidad. “Estoy muy contento, se dio, la buscamos siempre. Se complicó al final, pero la trabajamos y en el embalaje final la logramos. Tuve un pinchazo, pero superamos todo eso y ahora puedo festejar que me quedó con una clásica”, relató el ganador.

Más allá de su extrema felicidad, Leo Cobarrubia destacó el trabajo de todo el SEP. “Mi equipo hizo un trabajo enorme, demostramos que estamos a la altura. Incluso creo que si no hubiese tenido el pinchazo capaz que me quedaba con esta última la etapa porque siempre me ayudaron”.

Leonardo destacó que la Doble Chepes era una carrera que de niño soñaba con correr y ganarla. “Se me dio una clásica, una Doble Chepes, que de chico la veía y me ilusionaba con algún día particpar, y hoy se me dio”, contó

Para en el final cerrar su conquista y agregar: “Fue una gran Chepes, muy linda, atractiva, nos atacaron por todos lados y para dar espectáculo había que correr y sufrir. Había que ganar y lo hicimos a lo grande”.

4ta etapa

Total: 126 km

Tiempo: 2h 37m 50s

Posiciones:

Gerardo Tivani Darío Álvarez Leonardo Cobarrubia Mauro Richeze Vladimir Martínez

General