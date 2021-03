Leyla, la sanjuanina que impulsó el cupo laboral trans y abrió caminos para el colectivo

“En Buenos Aires me subí a los tacos y no me bajé más”, dice Leyla entre risas.

Leyla Espinoza es una chica trans de 39 años que a los 21 se fue a Buenos Aires. Ahí pudo liberarse y comenzar a militar junto a algunas personas que son un símbolo en la lucha contra la transfobia como lo fue Diana Sacayán. Junto a ella, la sanjuanina se convirtió en una de las impulsoras del cupo laboral trans en el sector público bonaerense, propuesta que tuvo que ser presentada tres veces. No fue la ideóloga ni gestora, pero acompañó en los procesos, reuniones y presentaciones que hubo. Ahora, volvió a su provincia natal en la que abrió una ONG que tiene el objetivo de trabajar en la inclusión laboral de sus compañeras y la diversidad en el justicialismo local. Su historia sale a la luz en este Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

“Yo acompañé, estuve aprendiendo y acompañando a Diana Sacayán, trabajando a la par de ella. Eso fue un gran aprendizaje. Fue una fortuna conocerla y militar juntas”, dice y recuerda a otras compañeras con quienes trabajó. Entre ellas están Marlene Wayer, Luana Berkings, entre otras referentes en el país.

En Buenos Aires trabajó a la par de Diana Sacayán. Foto: gentileza.

En Buenos Aires estuvo desde los 21 hasta los 35 años. Ahí se dio cuenta de que debía traer esa militancia a San Juan con el fin de abrir mayores caminos y brindar más oportunidades al colectivo.

En un comienzo se sumó a colaborar con algunas organizaciones por los derechos humanos ya existentes, pero después decidió fundar la propia. Así surgió "22 de Enero", institución de la cual es cofundadora junto a Matías Bravo. Lo que buscan a través de este espacio es abrir en el peronismo provincial un lugar para que la diversidad se sienta parte e identificada, un lugar donde el colectivo trans tenga voz y sea escuchado.

-Y, ¿por qué 22 de enero?

“Porque quería una fecha peronista y sanjuanina”, recuerda pensativa como transportándose al momento de la elección del nombre de la institución creada hace casi un año.

Es que ese día comenzó la historia de amor que más incidencia tuvo en la política argentina: se conocieron Juan Domingo Perón con Eva Duarte en el Luna Park en un show a beneficio por el terremoto ocurrido en San Juan en 1944.

“Con 22 de Enero actualmente no sólo luchamos por el cupo laboral trans –establecido por el presidente Alberto Fernández en septiembre del 2020 a través del decreto 721/2020-, sino por una Ley Integral Trans que abarca salud, vivienda y trabajo”, comenta Leyla.

Junto a su organización lucha por una Ley Integral Trans. Foto: gentileza.

La mujer trans asegura que actualmente el Gobierno local tiene predisposición para la “inclusión real”, pero faltan las leyes que respalden ese accionar para que siga en el tiempo y no cambie con los gobernantes.

San Juan, una provincia difícil

Leyla se fue a Buenos Aires después de descubrirse y explicarle a su familia lo que ella vivía. Entendieron su orientación sexual, pero no terminaron de comprender su identidad de género así que decidió irse para evitar situaciones incómodas en el hogar conformado por su madre, su padre y su hermana.

“Cuando hablábamos el tema de la orientación sexual yo ya daba muchas señales, era mariquita de joven y todos iban atando cabos. Nunca pensé en ocultar lo que realmente sentía, más allá de que a veces me encontraba con una mala reacción. En mi casa hubo una aceptación hasta ahí no más”, recuerda.

Tras esa situación, se fue de su provincia natal a la que decidió volver a los 35 años con ganas de militar y buscar un justicialismo más inclusivo. Pero se dio cuenta de que, a pesar de que San Juan había avanzado, aún gran parte de su sociedad seguía siendo patriarcal. Esto lo piensa Leyla debido a que los sanjuaninos no ven con buenos ojos el dar oportunidades laborales a las personas trans.

“En ese momento –año 2017 –me di cuenta de que la sociedad había avanzado, pero todavía faltaba mucho para la inclusión”, piensa. Ahí se le viene a la mente una de las situaciones que vivió poco después de arribar nuevamente a su provincia. Eran cerca de las ocho de la tarde de un frío día de invierno, ella caminaba por la Peatonal cuando se le acercó un policía en una moto y le pidió la identificación para averiguar si tenía antecedentes. A los minutos la rodearon tres móviles policiales como si hubiera cometido algún delito. “Eso no se lo hacen a cualquier persona, me lo hicieron por ser trans, ahí me di cuenta de que nos faltaba mucho por avanzar”.

Ella cree que para que los ciudadanos van a entender recién cuando vivan todo de cerca, tengan un hijo, hermano o amigo trans y se den cuenta de que ellos también son seres humanos que tienen los mismos derechos.

En San Juan creó la organización 22 de Enero. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Empleo formal, ese sueño al que cuesta tanto acceder

Tanto acá como en Buenos Aires, Leyla tuvo varios trabajos, incluso el trabajo sexual que realizó allá porque no conseguía empleo, se le vencía el alquiler y “era eso o la calle”. Situaciones como esa son frecuentes en las personas trans debido a la dificultad que tienen a la hora de acceder al empleo formal.

Llevar currículums a diversas empresas y lugares era frecuente en la vida de Leyla, pero nunca la llamaban. Hasta que hace un año y medio comenzó a trabajar en la parte administrativa de la Universidad Católica de Cuyo.

“Entendí que estaba abriendo caminos, rompiendo tabúes, y abriendo puertas en lugares inesperados”, comenta.

Ya tenía empleo, pero siguió pensando en sus compañeras que aún no lo conseguían así que junto con la Iglesia empezaron a dar cursos y capacitaciones para las chicas trans. Les enseñaron sobre maquillaje, panificación, peluquería, entre otros oficios para que pudieran salir adelante por sí mismas.

“Estaría bueno que podamos tener mayores posibilidades en el área laboral y eso es lo que falta acá en la provincia”, admite.

El futuro

En un futuro cercano, Leyla se ve con el merendero que actualmente está formando en la Villa San Patricio para darles la merienda a los chicos y a los adultos mayores de ahí. Junto a su organización, vienen trabajando en esa idea hace meses, pero les está costando un poco porque lo hacen todo a pulmón y no reciben ningún tipo de ayuda.

En unos años, ella espera que en la política no se tenga en cuenta la identidad de género, sino las capacidades de las personas.

“Me gustaría que la 22 de enero habrá ese camino para que las diversidades se empoderen en el área partidaria y política. También anhelo poder abrir caminos en el partido justicialista provincial para todas las que se quieran sumar”, cierra Leyla, la sanjuanina que es una referente en la comunidad trans.