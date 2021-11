Lily Munster, la tatuadora que transforma cicatrices en obras de arte

El arte es, por definición, el espíritu humano traído al mundo real. Y Lily Munster lo tiene claro. “Me inspira y motiva el hecho de que las mujeres se acerquen para difundir el arte, para mostrarlo y demostrar, también, que el arte es humanitario junto con el cariño que se desarrolla después”, dice Lily a DIARIO HUARPE con la seriedad de la experiencia. Su nombre es Vanesa Carrizo, la tatuadora y artista sanjuanina plástica de 42 años que cubre las heridas del cáncer de mama y otras operaciones con sus tatuajes terapéuticos gratuitos. Su seudónimo se lo pusieron sus amigos y ella lo tomó como firma en honor al personaje de la serie de televisión “Los Munster”.

El trabajo no es sencillo. No sólo requiere del talento, también empatía y confidencialidad, propias del dolor que se vive entre quienes ponen su piel como lienzo para adornar una marca que muchos intentan borrar. “No es un tatuaje común. Lleva sus pasos para lograrlo, además de todo lo que tiene que ver con la contención a la mujer que está conmigo en ese momento. Una vez finalizado, lo más poderoso es demostrar que sí se puede, aunque sean muchas horas de trabajo. Se puede ver el resultado y la mujer que lo lleva tiene el apoyo psicológico que cumple el trabajo terapéutico y levanta la autoestima” agrega Lily.

Lily realiza su labor solidaria de forma independiente y vive de sus tatuajes. Foto: Mariano Martin / DIARIO HAURPE

En su estudio llamado Cuerpos Pintados San Juan, en Chimbas, su obra siempre fue su sostén económico y, en 2013, Lily incursionó en el tatoo terapéutico y la creación de aureolas mamarías 3D. Así, expandió el procedimiento a otras cicatrices visibles. “Yo y otras personas más somos las únicas que hacen este procedimiento y fui la primera mujer en San Juan en hacerlo. Trabajo mucho en difundirlo porque es algo local y soy muy activa en redes también. Las personas que vienen a mi estudio también me ayudan a difundir y la alegría y la voluntad se contagia” dice al respecto.

Tras un duro año de pandemia, Lily sigue recibiendo a personas de San Juan y todo el país. En 2015 creó la ONG “Trazos de Luz”, que mantiene con su trabajo. Y gracias a una entrevista en la revista estadounidense “Inked Magazine”, hoy recibe donaciones de tres empresas del mundo del tatuaje. “Al día de hoy es bastante complicado mantener todo. Si no fuera por ellos no hubiera podido seguir. Busqué sponsors y ayuda acá, pero no tuve suerte. Gracias a ellos puedo continuar desarrollando esta actividad”, reconoce.

Los trabajos de Lily son únicos en la provincia y fue pionera del tatuaje terapéutico. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

Lily tiene claro que hará con el dinero en caso de ser elegida por los sanjuaninos. “Quiero usar ese dinero para la ONG y para ayudar a una chica cuyo caso me conmueve mucho. Ella tuvo su mastectomía y ahora tiene cáncer de huesos. Su marido no tiene trabajo y fue desalojada con sus chicos y vive de prestado. Con el premio, en el caso de ganar, me gustaría ayudarla”, asegura.

A veces el dolor deja cicatrices imposibles de borrar. En esos casos, existe la posibilidad de convertirlas en líneas que cuenten una historia y embellezcan la marca que dejaron en el cuerpo. Pinturas en la piel para sanar el alma y recordar lo superado. Lily Munster es la persona encargada de hacer de cada testimonio una obra de arte.

