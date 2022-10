Lionel Messi recibió una oferta para regresar al Barcelona en 2023 y esta fue la sorprendente respuesta

En agosto del 2021 ocurría lo inesperado, Lionel Messi anunciaba su salida del único club que había defendido durante casi 20 años. Por problemas económicos del Fútbol Club Barcelona, la Pulga debió buscar su continuidad lejos de España y desde entonces milita para el Paris Saint Germain.

Sin embargo, desde ese día el mundo mantiene las esperanzas de ver a Messi en el club Blaugrana una vez más, es que su salida fue devastadora para el futbolista y para el público. A pesar de las negaciones por parte de los directivos del Barcelona, hoy trascendió la información que ilusionó a todos: el club le ofreció volver en junio del 2023.

Eduard Romeu, vicepresidente económico del club, se pronunció al respecto al decir que la única condición es que sea viable económicamente para el club. En este contexto le acercaron la propuesta a Leo, quien sorprendió otorgando la misma respuesta que días atrás le brindó al PSG: tomará cualquier decisión sobre su futuro después del Mundial.

Es decir, que en diciembre de este año o enero del 2023, se sabrá si Messi acepta la oferta del Barcelona o si considera permanecer en París tras una gran propuesta que han anunciado le harán para que continúe después de junio.

Lionel Messi.

La opinión de Xavi sobre el regreso de Messi al Barcelona

A pesar de que la mayoría se muestran entusiasmados con el regreso de Messi al club blaugrana, el entrenador Xavi Hernández fue objetivo respecto a la situación del plantel y sentenció: "Vamos a ver cómo se da, creo que no es momento de hablar. Sabes que quiero mucho a Leo, es un amigo, le deseo todo lo mejor, el Barca es su casa. Pero creo que no es momento de hablar de Leo, no le hacemos un favor. Que esté tranquilo, que esté disfrutando en París".