López Obrador negó que su gobierno haya usado malware de espionaje y prometió investigar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de México, Andrés López Obrador, negó hoy que su gobierno utilice el malware israelí Pegasus o algún otro sistema de espionaje, y adelantó que abrirá una investigación para aclarar la situación.



"No estamos metidos en eso; aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie; antes, nosotros, en la oposición, éramos espiados”, sostuvo el mandatario durante una conferencia de prensa transmitida por Twitter.



"Nosotros no usamos eso", aseguró, y aclaró que su administración no emplea "mecanismos que tengan que ver con manipulación de redes sociales".



"No contratamos bots, no pagamos a las empresas que se dedican a ese tipo de actividades, nunca lo hemos hecho", subrayó.



El presidente respondió así una consulta periodística sobre el supuesto involucramiento de México en el escándalo de espionaje denunciado la semana pasada por WhatsApp.



El servicio de mensajería estadounidense presentó en un juzgado de California una demanda judicial contra la empresa israelí NSO Group, fabricante del potente malware de espionaje Pegasus, a la que denunció por aprovecharse de una falla en su plataforma para espiar a 1.400 personas en 20 países, entre ellos México.



La demanda, que no da pistas sobre quién pudo haberse beneficiado del uso de Pegasus, precisa que la campaña de espionaje tuvo lugar entre entre abril y mayo de 2019, período en el que López Obrador ya estaba a cargo de la Presidencia.



Tras negar cualquier tipo de vinculación con estas herramientas informáticas, el presidente mexicano prometió que su gobierno abrirá una investigación para aclarar la situación.



Varios periodistas y activistas de derechos humanos, así como padres de los jóvenes de la llamada "Masacre de Iguala" o Ayotzinapa, han denunciado públicamente en reiteradas ocasiones al ex presidente Enrique Peña Nieto por espiarlos con este malware.